中美關係進入新常態　清華學者：兩國都感不舒服　但只能和平共處

中國國家主席習近平11月15日到三藩市出席亞太經合組織（APEC）峰會期間，應美國總統拜登（Joe Biden）邀請會晤，是兩人相隔一年之後再次會面。今次「習拜會」正值中美關係有回暖迹象，備受輿論關注。清華大學戰略與安全研究中心主任達巍周二（28日）刊文分析，中美關係雖回不去，但也未必無限下滑，雙方都不願全面脫鉤甚至軍事衝突，因此進入一種新常態，兩國雖都感到不舒服，但只能和平共處。



達巍表示，中美關係出現止穩情勢，若兩國處理得當且運氣不錯的話，或許明年能持續，且如果2025年，新一屆美國政府還能延續當前對中戰略的基調，那這種相對穩定的情勢或許能延續至2025年後。故此，中美關係可能會逐漸進入一種新常態。

這種新常態是由四個逐漸浮現的共有觀念支撐起來，包括中美逐漸能夠比較平心靜氣地接受一個現實，即兩國關係在相當長時間內都將是一個以消極面為主的關係；中美逐漸確信不希望走向全面脫鉤甚至軍事衝突；中美開始認識到本國力量的有限性；雙方看到各自國內發展的韌性。三藩市峰會前後，中美政府逐漸建立起來的高層和工作層接觸機制，則給這種新常態帶來機制基礎。

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達巍又指，1972年中美關係破冰後的35年，縱然起起伏伏，但關係一直都是積極面大於消極面，合作面大於競爭面。然而過去5年，這種情況已經翻轉。對於這一變化，高興也罷、憤怒也罷，雙方逐漸接受一個現實，即這是一種結構性變化，在可見的未來都很難扭轉。

其它國家方面，很多不願意在中美間做非此即彼的選擇，即便是美國的歐洲盟友，也並不是事事都與美方完全一致。同樣，美國也沒辦法讓各種產業鏈離開中國，甚至轉移回美國。因此達巍認為，在當前中美博弈中，只要兩國戰略政策得當，不太可能出現一方「速勝」而另一方「速敗」的情形。兩國關係雖然肯定無法回到過去，但也未必無限下滑；在這樣的關係中，雙方都感到某種「不舒服」，但也只能和平共處下去。

然而，達巍也強調仍難言這種新常態是否可持續，只要一次的突發危機、一連串消極互動，就可能斷送這一趨勢，更不用說明年美國大選將給美國、世界和中美關係帶來的巨大的不確定因素，故還需要持續觀察。