習拜會後仍或出現新問題　李顯龍籲中美保持密切聯繫

三藩市習拜會為中美合作解決問題邁出重要一步。《聯合早報》 11月19日稱，新加坡總理李顯龍希望在兩國領導人會面後，事態能開始穩定下來，但由於不可預料或預測的事件仍可能發生，中美在多個層面，包括最高級別繼續保持密切聯繫，有更大機會讓事態保持平穩。



美國總統拜登（左四）、韓國總統尹錫悅（左三）、日本首相岸田文雄（左一）、印尼總統佐科維多多（右三）、新加坡總理李顯龍（右一）、越南總統武文賞（左二）和菲律賓總統小馬可斯（右二）2023年11月16日出席在美國亞太經濟合作組織峰會場邊舉行的印太經濟框架（IPEF）峰會。（Reuters）

訪問三藩市的李顯龍在六天行程結束後接受隨行新加坡媒體採訪，被問及是否認為三藩市習拜會是中美關係轉捩點時，強調他不認為中美關係有快速化解的方法。

李顯龍說，中美兩國在觀點、看法與利益，以及理念上都存在深刻差異。他也形容這是一場「為了影響力、為了陽光下和世界上的一席之地而進行的較勁」。

與此同時，這兩個大國確實需要合作，因為很多問題沒有中美的共同參與是無法解決的。「因此，雙方需要對話，以便管理分歧，在需要合作的地方進行合作。」

李顯龍說，習拜會是朝這一方向邁出的重要一步。

習拜會：2023年11月15日下午，中國國家主席習近平出席拜登為其舉辦的宴會後，兩人在費羅麗莊園散步交談。期間拜登向記者豎起拇指，表示會談進行得很好。（Reuters）

美國總統拜登和中國國家主席習近平於三藩市時間11月15日在當地南郊的費羅麗莊園會面。雙方雖未在貿易、台海或兩國競爭關係等戰略議題上取得突破，但仍宣佈成立合作工作組打擊鴉片類藥物芬太尼、建立人工智能對話，以及全面恢復中美軍事溝通機制。

但李顯龍警惕道，這不意味着事態只會越變越好。「我認為他們必須相互保持密切聯繫。仍然會有一些課題浮現，明年在美國以及在亞洲都將舉行選舉，各種熱點也可能有新的發展。如果雙方能保持聯繫，我認為有更大機會讓事態保持平穩。」

李顯龍也說：「你見了面，達成了諒解，之後還會發生其他事，但並非發生的所有事都可以預料和預測，然後一件事又引發另一件事，你就會面臨新的局面，得處理新的問題。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

