深圳地鐵16號線阿波羅南站封頂　為國內首批「砌積木」式拼裝車站

深圳地鐵16號線二期工程「阿波羅南站」，日前順利封頂，標誌着國內首批內支撐體系下全裝配式地鐵車站在深圳拼裝完成。



深圳地鐵16號線阿波羅南站。（南方日報）

深圳地鐵16號線二期工程位於龍崗區，線路全長9.54公里，共設車站8座。其中，福坑站、龍興站、阿波羅南站均為內支撐體系下全裝配式地鐵車站，採用「搭積木」的方式組拼建設。3座裝配式車站全長約764米，其中裝配段長542米，合共271環，整體裝配率達到71%。

阿波羅南站全長238米，裝配段長130米，由325塊「積木」現場按順序拼接成型，車站主體結構及內部結構梁、板、柱、牆等構件全部採用預製裝配技術。車站頂板首次採用單塊的坦頂結構，重達128.8噸，為全國地鐵裝配式車站單塊構件重量之最。

據了解，與傳統現澆施工方法相比，預製裝配式建造技術優勢明顯，在綠色低碳、文明施工等方面均實現顯著提升。預製構件通過全自動化流水線生產，根據施工需求運至現場，避免在施工現場製造粉塵及噪聲。

深圳地鐵16號線二期工程設有8個車站。（深圳發布）

中鐵十四局項目負責人丁澤介紹，3座裝配式車站施工節省鋼材約800噸、木材約600噸，建築垃圾減少90%，碳排放降低30%。「從去年11月至今，現場40多名工作人員僅用12個月，就完成總重達10萬噸的『積木』拼裝，大幅刷新裝配式車站施工速度，人力投入也減少了80%。」

據早前報道，深圳地鐵16號線又稱「深圳地鐵龍坪線」，一期工程全長29.2km，全部為地下線，設站24座，已經於2022年12月28日開通運營。二期工程預計2025年建成，將有效加強龍崗中心城與園山片區聯系，實現東部中心「內聚外聯」。