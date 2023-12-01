上海狠夫闖岳母家當4歲仔面殺妻　辯稱非故意：天黑看不到捅幾刀

今年5月，上海男子徐某令強行持刀闖入岳父母家中，當著岳母及4歲兒子的面向妻子伍某青頸部、腹部等處捅刺多刀，致其死亡。11月30日，徐某令涉嫌故意殺人一案在上海市第一中級人民法院開庭審理。庭上，徐某令辯稱自己並非故意，稱當時天黑看不到捅了幾刀，並且捅得很輕。伍某青的父親伍先生則表示，徐某令就是個惡魔，他們只求判處徐某令死刑，「還我女兒一個公道」。



今年5月15日晚上8時42分許，徐某令前往伍某青位於松江區的暫住處，因被拒絕開門而情緒激動，二人在門外發生爭執。伍母鄒女士表示，徐某令眼見他們沒有開門，便開始踹門，還拿起窗邊硬質物品開始砸，後來更用磚頭把玻璃大門砸碎，從而闖進屋內。當時，伍某青心疼孩子，想過去看下，結果徐某令見到人後，一把將她按在門廳的桌子上。

趕來的鄒女士一直試圖將徐某令拉開，但不久徐某令就突然鬆手衝出屋外。之後，鄒女士看到女兒捂著脖子，血流如注地倒在地上，嚇得不知所措。最終，房東幫忙報案，但得知消息的伍先生未能及時見到女兒臨終最後一面。經鑒定，伍某青頸部見巨大創口，符合生前被他人用銳器切割頸部傷及左頸內靜脈致失血性休克而死亡。事後，徐某令涉嫌故意殺人罪被執行逮捕並被提起公訴。

值得一提的是，2022年9月，伍某青曾向法院提起訴訟請求離婚，表示徐某令曾多次對其實施家庭暴力、虐待孩子、無故騷擾其父母，又認為雙方的夫妻感情已經破裂，沒有和好可能，希望準許其離婚。然而，重慶市開州區人民法院以伍某青沒有提供確實充分的證據證明夫妻感情已經破裂，徐某令也不同意離婚為由駁回了伍某青的訴訟請求。

30日，案件在上海市第一中級人民法院開庭審理。據伍先生介紹，庭審持續約4小時，法院將擇期宣判。徐某令庭上曾辯稱自己並非故意，帶刀過去只是為了嚇嚇伍某青，還指當時天黑，看不到捅了幾刀，並且捅得很輕。

伍先生覺得徐某令並沒有悔意，檢方也對徐某令當庭提出質疑。伍先生又曾表示，由於女兒離世，他們夫妻倆的身體狀況每況愈下，痛斥徐某令殺死的是一個母親的女兒、一個4歲兒子的母親，還是當著他們的面，「他就是個惡魔。眼下，我們什麽都不要，只求判處徐某令死刑」。