狠夫殺妻埋屍院內15年　墳上蓋新樓終判死緩　受害人家屬當庭抗訴

去年8月，安徽省公安廳通報一宗距當時15年（2007年）的「殺妻埋屍案」，丈夫張某偉將楊姓妻子殺害後，埋到自家後院，甚至在之後將新起的3層樓房建在後院。當楊姓妻子的父母詢問女兒下落時，公婆還謊稱「你女兒跟人家跑了」。

昨日，案件宣判，判處被告人張某偉死刑，緩期2年執行。受害人家屬不服判決，當庭申請抗訴。



1995年，張某偉與楊某相識結婚，但2人婚姻並不幸福。據弟弟楊鋼稱，姐姐與婆婆吵架時，姐夫會向著自己的父母，因此夫婦經常吵架，甚至相互動手。

2007年5月初，楊某曾打電話給家人，哭訴日子過得不好、夫妻不和睦。但楊某父母僅勸說幾句，認為夫妻之間矛盾，娘家人不便參與。但沒想到。這次是楊某與家人最後一次聯繫。

當時，34歲的楊某與家人失去聯絡後，楊某的公婆告訴前來尋女的父母「你女兒跟人家跑了」，而楊某的丈夫又稱其去上海看望弟弟楊鋼了。娘家人並不接受幾人的說法，懷疑楊某已被張某偉殺害，卻一直找不到證據。

2007年7月12日，楊某家人到阜陽界首市公安局報案，請求警方幫忙尋找女兒；並多次向警方控告女婿殺害楊某，無奈不能提供有價值線索。2009年，界首市公安局以楊某涉嫌被拐賣立案。經調查，發現楊某的丈夫張某偉有作案嫌疑，並採刑事強制措施，但因未獲有力證據，後解除強制措施。

去年7月，因安徽省省長王清憲赴霍邱縣開展信訪接待工作。弟弟楊鋼將姐姐失蹤的資料交給在場工作人員，事情迎來轉機。

據此前報道，經過警方的走訪調查，及對張某偉的長期監視，去年7月21日，張某偉終於如實交代了因口角衝突殺害妻子楊某並埋屍自家院內的犯罪事實，案件成功破獲。

據《澎湃新聞》報道，案件於6月6日開庭宣判，判處被告人死刑緩期兩年執行。楊某家屬表示不服該判決當庭申請抗訴，稱刑附民賠償4萬餘元不符合預期。