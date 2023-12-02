柬埔寨華人蛇頭夫妻中國落網　手下逾10名豬仔　被害人員不計其數

東南亞電信詐騙犯罪頻發，內媒報道指，柬埔寨一對華人「蛇頭」夫婦今年3月在中國落網；11月23日，二人以涉嫌詐騙、偷越國邊境罪獲刑。



柬埔寨一對華人「蛇頭」夫婦今年3月在中國落網。（影片截圖）

報道指，中國警方根據線索通過技術網偵等手段，鎖定一在柬詐騙團夥及其境內外運輸詐騙成員的「蛇頭」渠道。

今年3月6日至3月13日，警方連續出手，一舉於福建、河南、湖南、黑龍江省等多地拘捕「蛇頭」及詐騙團夥成員十數人（均另案處理）。6月7日，本案移送至檢察機關審查起訴，其中一對夫婦吳小萍、陳書偉引起了檢察機關的注意。

2019年至2021年間，吳小萍、陳書偉夫婦二人由中國境內至柬埔寨王國菩薩省，加入當地電信網絡詐騙團夥，夥同李樹開等人（均已判刑或另案處理），創建「萍姐組」、「歡喜組」等不同組別，手下有十多名「豬仔」，通過網絡聊天交友，誘騙被害人參與網絡虛假賭博、投資，詐騙被害人員更是不計其數，期間還曾多次繞開國境檢查站偷渡。

7月17日，上海市青浦區人民檢察院以涉嫌詐騙、偷越國邊境罪對二人提起公訴。11月23日，法院判處吳小萍有期徒刑二年二個月，緩刑二年六個月，併處罰金；判處陳書偉有期徒刑二年二個月，併處罰金。

根據《中華人民共和國刑法》相關規定，詐騙公司財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑拘役或者管制，併處或單處罰金；另外規定，違反國邊境管理法規，偷越國邊境，情節嚴重的，處一年以下有期徒刑拘役或者管制，併處罰金。