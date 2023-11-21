中國重拳打擊電詐　緬北四大家族成員喊話「千萬不要再抱有幻想」

今年9月前後，中科院博士被騙到緬甸某詐騙園區的新聞，在內地輿論引發較多關注。許多人未曾想到的是，高學歷的中科院博士，有知識有文化，竟然會落入緬甸電信詐騙集團的圈套。這說明緬甸電信詐騙犯罪已經演變為複雜、精密的系統。



在內地網絡上經常聽說緬甸電信詐騙團伙佈下精心設計的騙局，給許多人和他們的家庭造成極大傷害。過去一段時間，中國政府在以前反詐措施的基礎上多措並舉，通過外交、公安系統與緬甸合作，取得顯著成效。

11月15日，在中國政府施壓之下，緬甸警方對緬北電信詐騙團伙頭目明學昌等4人實施抓捕，明學昌自殺身亡，明國平、明菊蘭、明珍珍被移交中國警方。明學昌曾是果敢重要勢力，曾任果敢自治區副主席，長期組織開設詐騙窩點，他的覆滅是中國反詐的一大成績。

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緬甸電信詐騙有着複雜的政治、商業、軍事背景，利益糾纏很深，禍害世人已久。今年8月24日，據中國央視新聞在《緬甸，為何成為電信詐騙集團的聚集地》一文中的報道：「2021年2月以來，緬甸國內緊張局勢加劇，這為電信詐騙集團紛紛入駐緬北、緬東，並與當地地方勢力形成『利益共同體』提供了更多的空間。據報道，僅僅在緬泰邊境的妙瓦底，就有上百個詐騙園區，加上盤踞在緬北部分地區的詐騙集團，總計至少有1000個園區，每天有超過10萬人在實施電信詐騙。」

緬甸的電信詐騙行業有不少是中國犯罪分子在經營，他們想方設法從中國內地騙更多的人來到緬甸，然後再脅迫新來的人按照他們精心設計的流程和策略去欺騙中國人。

內地網絡有一個流行詞「殺豬盤」，便是用來形容詐騙團伙偽裝成對受害人具有吸引力的人設，然後通過與受害人網絡交友，誘導受害人投資賭博的騙局。

2018年7月19日，中國廣西省百色市警方通報稱，當地警方於近期破獲一起電信詐騙案。（VCG）

近年來，緬甸電信詐騙越來越氾濫，在內地網絡輿論引起的不滿情緒日益高漲。為了遏制電信詐騙，近年來中國政府強化反詐騙宣傳，推廣全民反詐軟件，增加對詐騙人員的打擊力度，但因為涉及跨境執法的阻隔，難以直接對緬甸當地的詐騙團伙形成有效打擊。過去幾個月以來，在以前各項反詐措施、國際合作的基礎上，中國政府對緬甸北部、緬甸政府施加了外交壓力，直接給緬甸詐騙團伙形成威懾。

去年4月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於加強打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作的意見》，開始強化反詐工作。

去年5月，中國公安部聲稱，當前，電信網絡詐騙犯罪形勢嚴峻，已成為發案最多、上升最快、涉及面最廣、人民群眾反映最強烈的犯罪類型，其中刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法5種詐騙類型發案佔比近80%，成為最為突出的5大高發類案。去年9月，中國全國人大常委會制定通過《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》。

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今年5月，中國外交部部長訪問緬甸，措辭嚴厲地表示：「緬甸邊境地區長期盤踞電信網絡詐騙團伙，嚴重侵害中國公民利益，中國民眾對此深惡痛絕。中國政府高度重視，決心嚴厲打擊。中方要求緬方採取切實措施，協調各部門繼續推進中緬泰聯合打擊行動，並及時解救被困中方人員。」

當時緬方回應，願同中方加強執法安全部門合作，嚴厲打擊邊境地區網絡詐騙等違法活動。5月底，中國政府在北京召開全國打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作電視電話會議，要求進一步加大打擊力度。7月底，中共中央政法委召開全體會議，強調依法從重打擊境外電信網絡詐騙等違法犯罪活動，依法從重打擊境內協同犯罪人員。8月14日，中共中央政法委秘書長到國家反詐中心調研座談，主張「堅持依法攻堅一批大案要案」。

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8月15日至16日，中國公安部、泰國警察總署、緬甸警察總部、老撾公安部在泰國清邁聯合舉行針對本區域賭詐及衍生的人口販運、綁架、非法拘禁等犯罪的專項合作打擊行動啟動會，決定嚴厲打擊本區域電信網絡詐騙。10月底，訪問緬甸的中國公安部部長表示，中緬將在打擊電詐網賭加強合作。近日中國公安部會同有關部門起草了《電信網絡詐騙及其關聯違法犯罪聯合懲戒辦法(徵求意見稿)》。

在中國政府多措並舉之下，打擊緬甸電信詐騙犯罪成效顯著。明學昌等人的覆滅和落網便是例證。

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10月24日，在國務院新聞辦公室舉行的新聞發布會上，公安部有關負責人介紹，今年8月以來，全國電信網絡詐騙案件發案數、造成財產損失數按年分別下降24%和20.5%。這幾天，網上流傳出緬甸果敢四大家族成員的懺悔視頻，其中有說道：「多少家庭支離破碎，多少人也傾家蕩產，我們家族這樣下去也絕不是辦法，絕不能再從事電詐活動了，絕不能再對中國人民造成傷害了，這次中國政府下定決心不清除電詐決不收兵，你們千萬不要再抱有任何幻想了。」