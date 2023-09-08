第三架國產大飛機C919即將交付東航　計劃明年6月前增設新航線

9月7日起，由兩架國產大飛機C919執飛的上海—成都「滬蓉快線」航班增班，變為每天往返各兩班。



C919飛機運營負責人在「2023年外灘大會」東航展位上表示，第三架C919飛機預計將於今年10月份交付東航，除了「滬蓉航線」外，還計劃在明年6月前開設新航線，讓更多旅客體驗國產大飛機。

9月7日起，還原全球首架交付機塗裝的國產大飛機C919機模，在上海黃浦世博園的科技展覽東航展台亮相。

C919模型

這架客機模型以1：10比例復刻，長約3.8米、翼展寬3.5米。機身前側、後側分別有中國式印章字樣的「全球首架」和「B-919A」機號，高度還原C919大型客機全球首架交付機的外觀噴塗樣式。

C919是中國首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，中國東航於去年12月從中國商飛接收全球首架交付的C919飛機，並在2023年5月投入商業飛行。目前，東航已接收兩架C919飛機，執飛上海虹橋國際機場和成都天府國際機場之間的「滬蓉快線」航班。

9月7日起，滬蓉快線將增加航班，變為每天往返各兩班。此前，第二架C919飛機僅在每周一、三、五、七執飛。