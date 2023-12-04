習近平考察上海：聚焦建設「五個中心」　提升國際經濟中心地位

新華社報道，國家主席習近平11月28日至12月2日在上海考察時強調，上海要完整、準確、全面貫徹新發展理念，圍繞推動高質量發展、構建新發展格局，聚焦建設國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心、科技創新中心的重要使命，以科技創新為引領，以改革開放為動力，以國家重大戰略為牽引，以城市治理現代化為保障，勇於開拓、積極作為，加快建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市，在推進中國式現代化中充分發揮龍頭帶動和示範引領作用。



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習近平指出，加快建設「五個中心」，是黨中央賦予上海的重要使命。上海要以此為主攻方向，統籌牽引經濟社會發展各方面工作，堅持整體謀劃、協同推進，重點突破、以點帶面，持續提升城市能級和核心競爭力。要以科技創新為引領，加強關鍵核心技術攻關，促進傳統產業轉型升級，加快培育世界級高端產業集群，加快構建現代化產業體系，不斷提升國際經濟中心地位和全球經濟治理影響力。

習近平指出，要加強現代金融機構和金融基礎設施建設，實施高水平金融對外開放，更好服務實體經濟、科技創新和共建「一帶一路」。要深入實施自由貿易試驗區提升戰略，推動國際貿易中心提質升級。要加快補齊高端航運服務等方面的短板，提升航運資源全球配置能力。要推進高水平人才高地建設，營造良好創新生態。要加強同長三角區域聯動，更好發揮輻射帶動作用。

習近平強調，上海作為改革開放的前沿陣地和深度鏈接全球的國際大都市，要在更高起點上全面深化改革開放，增強發展動力和競爭力。要全方位大力度推進首創性改革、引領性開放，加強改革系統集成，扎實推進浦東新區綜合改革試點，在臨港新片區率先開展壓力測試，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，深入推進跨境服務貿易和投資高水平開放，提升製造業開放水平，進一步提升虹橋國際開放樞紐能級，繼續辦好進博會等雙向開放大平台，加快形成具有國際競爭力的政策和制度體系。

習近平強調，要堅持「兩個毫不動搖」，深化國資國企改革，落實保障民營企業公平參與市場競爭的政策措施，打造國際一流營商環境，激發各類經營主體活力，增強對國內外高端資源的吸引力。

習近平在上海考察結束返京途中，到江蘇省鹽城市參觀新四軍紀念館。（新華社）

此外，習近平在上海考察結束返京途中，到江蘇省鹽城市參觀新四軍紀念館。他強調，新四軍的歷史充分說明，民心向背決定著歷史的選擇，江山就是人民、人民就是江山。這是開展革命傳統教育、愛國主義教育的生動教材，要用好這一教材，教育引導黨員、幹部傳承發揚不怕困難、不畏艱險，勇於鬥爭、敢於勝利的精神，緊緊依靠人民，把強國建設、民族復興偉業不斷推向前進。