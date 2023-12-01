習近平上海考察釋放什麼信號？
北京高層赴滬最強的信號，也許就是中國仍需發展經濟、需要對外開放、需要外資，但更有力政策出台還需要時間。
在中國解除嚴格防疫措施的11個月後，中共總書記、中國國家主席習近平本星期到經濟重鎮、境內最大國際金融中心上海考察。這也是時隔三年後，習近平再次踏足上海。
公開資料顯示，自2012年接任總書記以來，習近平赴滬至少五次，分別是在2014年5月、2017年10月、2018年11月、2019年11月以及2020年11月，曾連續四年每年去一次。
當時，習近平赴滬的行程安排與上海舉行的重大活動有關，2018年與2019年他出席首屆與第二屆中國國際進口博覽會（進博會），2020年是出席浦東開發開放30周年慶祝大會。2020年後的三年，習近平都未再赴滬，即使本月初的進博會他也沒有親自與會，直到本星期在政治局會議後專程到上海考察調研。
他在11月28日到29日走訪上海三個地點：上海期貨交易所、到張江科學城未來公園考察上海科技創新成果展、到閔行區新時代城市建設者管理者之家，瞭解上海保障性租賃住房建設等情況。
這些行程都經過精心設計，以對外展示高層政策導向，三個地點對應三個主題：金融、科技、民生，代表了最高層對這三個領域的加持。
過去幾年裡，中國高層重視科技創新的導向非常明確，在金融方面給人印象最深的反而是2020年12月中央經濟工作會議提出的「防止資本無序擴張」。不過，近期領導層也頻繁表達對金融的重視。習近平上月31日主持中央金融工作會議，就肯定金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分，還要求增強上海國際金融中心的競爭力和影響力。這個中國最高規格金融會議是在闊別六年後召開，地位從全國金融工作會議，升格為中央金融工作會議。
在上海期間，習近平11月30日也主持召開深入推進長三角一體化發展座談會，重點內容包括加快完善長三角一體化發展體制機制，「推進以制度型開放為重點的高水準對外開放」。
而中國高層強調的開放，還須與國家的安全關切結合。習近平就要求，長三角區域要著力提升安全發展能力，要在關係國計民生的重要領域和關鍵環節實施「強鏈補鏈」行動，與中西部地區加強產業合作，著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水準。在穩步擴大金融領域制度型開放的同時，也要「更好維護國家金融安全」。
從央視畫面看，多名中央高幹陪同習近平訪滬，凸顯此行的重要性。他們包括中共政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇；兩名政治局委員——國務院副總理何立峰與中組部部長李幹傑，以及國家發改委主任鄭柵潔。考察行程中，上海市的一二把手：政治局委員兼上海市委書記陳吉寧，以及市長龔正自然也陪伴在側。
中國國務院總理李強沒有參與前兩天的考察活動，但出席了30日的長三角一體化發展座談會。江蘇、浙江、安徽三省一把手信長星、易煉紅和韓俊也在座談會上發言。
中國高層這趟上海行，讓一些市場人士提高了對中國進一步對外開放的期待，尤其在受關注的二十屆三中全會何時召開仍未有期，27日的政治局會議對三中全會全無消息，讓人寄望中國高層的考察活動能提振對中國經濟的信心。
從疫情解封到今天，中國經濟欲振乏力，多項資料都不樂觀，內外經濟挑戰超出了許多人、恐怕也超出當局的預期。房地產深陷低迷、民企投資熱不起來，社會消費品零售額增長在6月後明顯放緩，顯示民眾不敢消費。近期另一突出警訊是第三季外來直接投資淨流出118億美元，為有記錄以來首次錄得負值，反映外資撤離中國的程度。
中美關係緊張與美國發起的科技戰與經濟脫鉤，加劇了中國經濟的承壓，也讓此前發展方式過於倚重投資的問題更為凸顯。許多原有的假設正開始被重寫，比如中國經濟只會愈來愈好，消費者都有信心花錢，外資離不開中國這個大市場，大規模的基礎投資遲早會帶來經濟效益……等等。而當局還沒有找到衝破困境的解方。
中國領導層此前已意識到原有發展模式不可持續，因此才會提出高品質發展，著力發展高科技產業。批評者則認為政府的做法是強化了國家主導力而非市場作用，加劇了問題。他們認為中國更需要採取的「藥方」是擴大財政開支，加強社會保障以鼓勵消費、提振內需。而且，中國的補救措施太弱也不夠及時，不足以產生實質影響。
總結起來，北京高層赴滬的最強的信號，也許就是中國仍需要發展經濟、需要對外開放、需要外資，但更有力政策要出台還需要時間，需要調研，而「考察調研」也正是高層本次上海行的主題。
本文獲《聯合早報》授權刊載。