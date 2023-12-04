上海交警疑被捅傷　警方：男子騎車違規拒受罰劃傷警員當場被控制

12月4日，網傳上海市浦東新區有交警當街被捅傷。警方通報稱，警員執勤時發現27歲吳姓男子騎電動單車時違反交通規則，吳男不願受罰並持一把西餐刀劃傷警員手部，警方當場將他控制，案件正在進一步調查中。



網傳消息稱，事發在上海市浦東新區張楊路與南泉北路交叉口，一名身穿交警制服的人被其他路人扶起，一位女子用紙巾為他擦臉，另一名身穿黑色衣服的人躺地，但分不清楚性別，有人正試圖將其扶起來，周圍有人在喊「打110」。

網傳事發現場。（縱覽新聞）

上海市公安局110報警服務台的接線員證實，的確接到一名交警被捅傷的報警，已經出警處理，但未有透露交警的傷情，僅回應「我們會處理好的」。

上海市濰坊新村派出所證實，事發地屬於該派出所管轄區域。目前，該所已經出警，正在處理，對於其他情況未予透露。

同日下午，警方通報稱，事發於上午8時30分許，浦東公安分局交警支隊民警在南泉北路張楊路口執勤時，發現近日從外省市來滬的27歲男子吳某某，騎行一輛電動單車時存在交通違法行為。

民警在查處過程中，吳某某自行離開現場。約半小時後，吳某某返回現場，表示不願接受處罰，並持一把西餐刀將民警手部輕微劃傷。民警在周圍群眾的幫助下迅速將吳某某控制。審訊中，民警發現吳某某思維邏輯混亂、語言表達不清。目前，案件正在進一步調查中。