網紅夫婦買中鄭州爛尾樓　維權追2萬元竟遭售樓部員工痛打搶手機

有近34萬粉絲的博主「亮亮麗君夫婦」早前買樓花買中爛尾樓，近日，他們到河南鄭州融創城售樓部要求履行支付首期後可退還2萬多元（人民幣．下同）的承諾時，竟被售樓處人員毆打，女方的手機也被搶奪走，引發網民熱議。11月19日，鄭州市公安局十八里河派出所回應表示，已對打人者作出處罰。



據了解，兩年前，基層出身的「亮亮麗君夫婦」花費存了6年的血汗錢、共45萬首期，加上貸款102萬，買下一間面積約1055呎的預售屋。之後，他們開始拍影片記錄還貸的過程和日常，雖然月供6000多元對他們而言並非易事，但樂觀的他們仍為做業主一事興奮，生活其樂融融。

詎料好景不常，隔年夏天，房屋就陷入暴雷、爛尾危機，之後兩人更遭公司大減人工，開始為房屋憂心忡忡。雖然今年鄭州融創城的工地終於重新復工，7月樓盤封頂，但他們買樓時，售樓部所承諾的交付首期後可退還2萬多元現金一事卻一直沒有兌現，即使他們去找過售樓部無數次還拍片直播，但銷售人員總會以各種辦法拖延、推諉，令經濟有壓力的夫妻倆苦不堪言。

11月15日，他們再次前往售樓部討錢，結果發現辦公室內的燈和監控全被關掉，隨後5、6個售樓部員工衝出來痛打丈夫亮亮，還搶走了妻子麗君的手機。夫妻二人在片中表示，他們也是第一次經歷這種事情，很無助。而為了治療，他們在醫院花了大約4000元。不過事件發生後，他們多個社交媒體帳號遭到平台限制。

+ 4

事件引起網民熱議，紛紛譴責暴力。其中，有網民稱：「難怪年輕人都要躺平，不是不努力，而是沒有努力的理由。」也有人：「這是我們國家最普通又最有代表性的小夫妻，家庭掏空錢包，北上未來幾十年人生，換來一套爛尾樓。」然而，由於夫妻倆被打到送醫仍不忘繼續拍片，讓不少網友懷疑影片真實性。

19日，鄭州市公安局十八里河派出所工作人員證實，該售樓部確實發生打人案，派出所已對打人者作出處罰，後續也會依法依規地正確地解決這個問題。