深圳｢山海專列｣竣工驗收　月尾開通　蓮塘口岸6元直達東方夏威夷

被譽為「山海專列」的深圳地鐵8號線二期工程，近日順利通過竣工驗收，並擬於本月28日正式開通運營。開通後，可於蓮塘口岸搭地鐵直達有「東方夏威夷」美譽的大、小梅沙。



據深圳新聞網報道，深圳地鐵8號線二期工程按照驗收流程，分別通過實體驗收組對各專業現場實體進行的全面查驗，以及檔案驗收組、合同商務組對施工資料、合同履約等情況的檢查。

竣工驗收委員會一致認為，深圳地鐵8號線二期工程達到設計文件及標準要求，相關檔案資料完備，驗收通過。驗收通過為順利開通運營奠定了堅實基礎。下一步，將迎來初期運營前安全評估，確保實現於今年底高標準、高質量開通運營。

地鐵8號線二期從鹽田路站末端接出，東延至小梅沙，全長約8.01公里，設計速度80公里/時。包含四站四區間，均在鹽田區內。線路共設4座車站，分別是：鴻安圍（原北山道站）、鹽田墟（原鹽田食街站）、大梅沙站、小梅沙站。

據早前報道，深圳地鐵8號線二期開通後，從蓮塘口岸到小梅沙站僅需6元（人民幣，下同），從羅湖站到小梅沙站也僅需7元。此外，8號線2期最貴票價14元，是從11號線碧頭站到8號線小梅沙站，這兩站進出橫跨深圳目前軌道從東到西的最遠距離。