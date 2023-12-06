五月天假唱風波　內地律師：或被終身禁唱　觀眾有權要求退一賠三

台灣天團五月天深陷假唱風波，被質疑在上海的演唱會上假唱。北京市文化市場綜合執法總隊、上海市文旅局執法總隊等官方機構宣布將展開調查。12月4日，五月天經紀公司「相信音樂」在官方微博發布聲明否認假唱。

北京市京師律師事務所律師許浩表示，如果歌手在演唱會中假唱屬於違法行為，這種行為涉嫌消費欺詐，觀眾可以要求主辦方「退一賠三」；一旦被認定為假唱，歌手可能會被「終身禁賽」。



根據《消費者權益保護法》第55條的規定，經營者提供商品或者服務有欺詐行為的，應當按照消費者的要求，增加賠償的額度，增加的賠償金額為消費者購買商品的價格，或接受服務價格的三倍。如果增加賠償金額也不足500元（人民幣，下同），最高可以賠付500元。

如果觀眾在觀看演唱會時發現歌手有假唱行為，可以聯繫主辦方或者售票平台協商。如果協商賠償不成，可以向當地消費者協會或文化主管部門投訴。此外，觀眾還可以向人民法院提起訴訟，以合同違約、消費欺詐為由，要求主辦方或者演員承擔相應的賠償責任。

五月天主唱阿信被質疑在上海演唱會中假唱。（影片截圖）

如果歌手在演唱會中假唱，將會承擔行政違法、行政處罰的責任。根據《營業性演出管理條例》規定，以假唱方式欺騙觀眾的需要承擔民事賠償責任。演出主辦單位賠付損失後，可以依法向負有責任的演出團體、演員追償，並由縣級人民政府文化主管部門處以5萬元以上10萬元以下的罰款。此外，為演員假唱提供條件的單位、個人，也會被縣級人民政府文化主管部門處以5000元以上1萬元以下的罰款。

許浩表示，從行業管理角度，歌手在演唱會中假唱，違反了《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》，一旦被認定為假唱，涉事歌手可能面臨不同程度的行業聯合抵制，情節嚴重的將在中國境內不得從事任何商業性演出，「相當於直接把假唱歌手『終身禁賽』」。