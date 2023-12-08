正值流感高發期　內地專家指「接種流感疫苗是保命的」

冬季正值流感高發期，有內地專家表示，流感疫苗的保護作用大約會持續6-8個月，對於老年人及兒童群體，「接種流感疫苗是保命的」。



專家指，接種流感疫苗是保命。（示意圖片/新華社）

中國疫苗行業協會疫苗學教育專委會主任委員、浙江中醫藥大學公共衛生學院副院長傅傳喜表示，相較於預防感染，接種流感疫苗更大的價值在於它能大大降低併發症的發生風險，減少流感相關的住院及死亡，「這對兒童、老人和免疫力低下的人群意義非凡。」

傅傳喜續指，對於老年人和免疫力低下的人群而言，由於自身抵抗力弱，很難與病毒抗衡，一旦感染，病情容易加重，死亡風險相對較高。研究顯示，內地每年大約有71000宗老年人流感相關呼吸道疾病超額死亡，佔呼吸道疾病死亡人數的80%，「對於這兩個人群而言，接種流感疫苗是『保命』的。」

此外，接種疫苗能有效降低由流感帶來的間接經濟負擔。有研究顯示，門診患者的直接醫療費用在195至804元（人民幣，下同）之間，總經濟負擔在801至1320元之間；住院患者的直接醫療費用在4464至20712元之間，總經濟負擔在9832至23833元之間。2019年全國流感相關經濟負擔為263.81億元，約佔當年國內生產總值的0.266%。相比之下，流感疫苗每一針的價格在百元左右。

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不過，內地的流感疫苗接種率卻並不高，據了解，2020-2021年度、2021-2022年度和2022-2023年度，內地的流感疫苗接種率分別為3.16%、2.47%和3.84%。傅傳喜坦言，「就算是經濟較發達的城市，如北京、上海、杭州，接種率也是個位數。」這或許與認知水平、價格因素以及可及性有一定關係。

而為了提高老年人接種率，浙江省今年繼續實施本省戶籍70周歲以上老年人自願免費接種流感疫苗民生實事項目。相關人員介紹，接種流感疫苗後，需要大約2-4周才能產生具有保護水平的抗體，保護作用大約可以持續6-8個月，儘管接種的最佳時間是10月底前，但「晚打也比不打強」。