台灣機場採檢陸港澳旅客：驗出流感、新冠和腺病毒，未驗出黴漿菌

台灣11月26日起在台北、桃園、 台中及高雄4處國際機場針對自陸港澳入境有症狀（類流感）旅客實施「定點監測、鼓勵採檢」措施。檢驗包含流感病毒、新冠病毒、肺炎黴漿菌等17種病毒及4種細菌；12月1日，台灣疾管署公布，前四天的檢測共採檢38位，流感病毒最多，但並沒有驗出黴漿菌。



疾管署發言人羅一鈞表示，首4日（26至29日）總計採檢38人，其中13例為流感病毒、3例為新冠病毒、3例為腺病毒、2例為鼻病毒，6例為陰性，另有11例檢驗中。



機場採檢的17種病毒、4種細菌，分別為：腺病毒、4個冠狀病毒、中東呼吸症候群冠狀病毒、新型冠狀病毒、鼻病毒、腺病毒、A型流感病毒、B型流感病毒、副流感病毒、呼吸道融合病毒；百日咳桿菌、副百日咳菌、肺炎披衣菌、肺炎黴漿菌。

台灣疾管署公布的檢驗結果。（台疾管署）

台灣疾管署表示，依據目前監測資料與檢驗結果，中國呼吸道感染症疫情目前評估風險不變，為已知病原於社區高度流行，近期改以流感病毒為主，黴漿菌疫情已下降，將持續密切監測其疫情發展。

羅一鈞表示，台灣類流感疫情已經連續七周下降，台灣主要流行的為流感跟腺病毒，目前僅低度流行，不需要過度擔憂「黴漿菌之亂」。

中國大陸「多重病源」 台灣加強戒備

據了解，中國大陸北方類流感疫情快速攀升，根據世界衛生組織（WHO）最新公開資料顯示，流行的病原體包括流感病毒、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒和新冠病毒等5類，其中又以兒童為主要受影響者。

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台灣疾病管制署11月25日宣布，國際機場、港口即起全面提高戒備，發布醫界通函提醒台灣醫師注意，並提醒民眾如有計劃前往中國大陸，應於出發前儘早接種新冠XBB及流感疫苗。

台灣疾管署指出，台灣機場、港埠檢疫站全面提高警覺，於機場電子看板提醒自中國大陸、港澳入境旅客，如有症狀應就醫並告知旅遊史，並於加強呼籲從該地區入境旅客。

會走路的肺炎 「黴漿菌」是什麼？

此次內地流行的病原中，最獲關注的是會引起肺炎和「急性瀰漫性腦病變」等重病的「黴漿菌」。據了解，黴漿菌是一種特殊細菌，主要經飛沫傳播，潛伏期由10至14日不等，年齡介乎5至15歲的兒童容易中招，但現時5歲以下幼兒都會感染。

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台灣夏秋兩季較多病例，每隔4至8年會發生1次大流行，引起咽炎和肺炎，全身其他器官都會受到感染，雖然會引起肺炎，但部份患者症狀輕微，表現和常人一樣，甚至可以自行康復，由黴漿菌引起的肺炎被稱為「會走路的肺炎」。

台灣醫生提醒感染黴漿菌最初會感到頭痛疲倦，之後持續咳嗽一段日子，最大症狀就是病人不會流鼻涕，和流感極不相同，對抗生素抗藥性高達約7成，預計下一波感染潮會在本年（2023年）12月至明年1月。