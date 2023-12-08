59款咖啡被檢出致癌物　涉及這些品牌　日飲多少達致癌劑量？

日前，福建省消委會對福州市20間咖啡店的59款現製現售咖啡，開展比較試驗，均檢測出低含量的2A類致癌物「丙烯酰胺」，涉及星巴克、瑞幸、COTTI COFFEE、肯德基（KFC）、麥當勞（McDonald's）等品牌。



福建省消委會對福州市20間咖啡店的59款現製現售咖啡，開展比較試驗，均檢測出低含量的2A類致癌物「丙烯酰胺」。（澎湃新聞）

據報道，今次比較試驗，對福州市間咖啡店的59款（線下30款、線上29款）現製現售咖啡，進行採樣，樣品涉及瑞幸、星巴克、 幸運咖、COTTI COFFEE、肯德基、麥當勞等20個市面主流品牌，包括美式咖啡、拿鐵和風味拿鐵等不同品類。

比較試驗針對樣品的能量、碳水化合物、蛋白質、脂肪、反式脂肪酸、總糖、咖啡因、丙烯酰胺等8個項目進行測試，59款樣品均未檢出含有反式脂肪酸（低於0.0013g/100g的檢出限）。在蛋白質、脂肪等項目檢測中，大部分產品檢出量較穩定，基本符合國家健康飲食推薦要求，咖啡中添加的奶及奶製品質量較好。

但在能量、糖分、咖啡因、丙烯酰胺等檢測項目中，各間產品檢測結果差別較大。59款樣品中，能量檢測結果有高有低，其中一杯咖啡能量高於一個成年女性一天所需能量的1/6；樣品中有2款美式咖啡和2款拿鐵標稱為「無糖」，但2款拿鐵樣品均超過「無糖」規定的最高限量值。

而咖啡因檢測顯示其中4款樣品的咖啡因含量低於200mg/kg，在提神作用上略顯遜色。值得注意的是，59款樣品中均檢測出低含量的2A類致癌物丙烯酰胺，據了解，目前中國暫未對咖啡中丙烯酰胺有限制性或禁止性規定。

福建省消委會就此提醒，不要長期過量飲用咖啡，按每日咖啡因的安全攝取量不超過400mg，一般每天1至2杯較為安全。同時咖啡中含有咖啡因、草酸等物質，過量飲用會影響鈣質的吸收，增加患骨質疏松的風險、會使人體長時間興奮、失眠、焦慮，嚴重的還會造成抑郁、記憶力減退等問題。

那麼，究竟什麼是丙烯酰胺？丙烯酰胺主要在某些食物經高溫處理的過程中產生。2002年，由瑞典研究人員首次報告在油炸或烘焗食物中會產生大量丙烯酰胺。食物中丙烯酰胺含量受多種因素影響，不同食物中丙烯酰胺的含量。

在世界衛生組織（WHO）公布的四類致癌物中，丙烯酰胺屬於2A類致癌物，即是對人類致癌作用證據有限。很多流行病學研究表明，丙烯酰胺與腎癌、子宮內膜癌、頭頸部腫瘤有關，不過這些致癌性也只是「疑似」。

根據2010年國際《食品與化學毒物學期刊》( Food and Chemical Toxicology)（第48期）的一項研究結果現時，丙烯酰胺導致致癌時的劑量為2.6~16μg/kg.day（1微克是1克的百萬分之一），即一個體重60公斤的成年人，若每天攝入丙烯酰胺156微克（156微克=2.6微克×60）就達到致癌的量。進行換算即是每天需要喝12kg的咖啡，才會喝到致癌劑量。