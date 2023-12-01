內地再現特調咖啡「蔥香拿鐵」引熱議　網民：來杯拿鐵不要蔥謝謝

內地近年掀起不少「特調」咖啡熱潮，從咖啡泡飯、生蠔咖啡到醬油拿鐵，再到瑞幸的醬香拿鐵，好喝與否評價不一，但造型感官方面都足夠吸睛。



近日，內地又出現一款「蔥香拿鐵」，讓不少網民熱議「可以不要蔥嗎」、「愛吃蔥和愛喝拿鐵的人都沉默了」、「蒜香美式何時提上日程」等。



據相關影片，製作者先是將蔥花切碎放到杯子底部，再加入滿杯冰塊，倒入牛奶，最後加入萃取咖啡液，並在頂部撒上蔥花裝飾。

相關做法流傳網絡後引發不少討論，多數網民認為是「黑暗料理」，驚呼「現在喝咖啡都要說不要蔥了」、「愛喝咖啡和愛吃蔥的人都沉默了」、「我的沉默震耳欲聾」。

此前內地亦出現過不少特調咖啡，如廣東的生蠔咖啡、寧夏的牛肉湯拿鐵、上海咖啡店推出的咖啡泡飯、醬油拿鐵等。有網民評論表示，這些特調咖啡的內核在於將「牛奶+咖啡」這一經典組合「玩」成了「排列組合」的自由模式。

網民點睇：

你好，一杯蔥香拿鐵，不要蔥，謝謝



我選折耳根拿鐵！



誰來救救蔥！



我真的會謝



靈魂發問：好喝嗎



蒜香美式什麼時候提上日程！



好好一個牛奶＋咖啡的經典組合，硬生生被弄成了排列組合

