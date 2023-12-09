朱雀二號遙三運載火箭發射成功　三衛星將圍繞遙感載荷等科學試驗

今日（9日）7時39分，朱雀二號遙三運載火箭在酒泉衛星發射中心發射升空，將搭載的鴻鵠衛星、天儀33衛星及鴻鵠二號衛星順利送入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。此次任務是朱雀二號運載火箭第3次飛行。



據介紹，朱雀二號由國內商業航天企業藍箭航天自主研製，是中國首型以液氧甲烷為推進劑的中型液體火箭。朱雀二號500公里太陽同步軌道運力達1.5噸，後續改進型可達到500公里太陽同步軌道運載能力可達4噸。

朱雀二號遙三運載火箭全箭總長49.5米，箭體直徑3.35米，起飛質量220噸（不含有效載荷），起飛推力268噸，在浙江嘉興完成全箭總裝。其採用藍箭航天自主研制的天鵲系列發動機。火箭⼀級採用4台天鵲80噸級液氧甲烷發動機並聯，二級採用1台天鵲80噸級液氧甲烷發動機和1台天鵲10噸級液氧甲烷遊機發動機組合而成。

是次任務中，三顆衛星分別為天儀研究院研製的鴻鵠衛星和天儀33衛星，以及鴻擎科技研製的鴻鵠二號衛星，主要將圍繞通信載荷、電源載荷和遙感載荷等進行科學試驗。

具體而言，鴻鵠衛星主要搭載了由鴻擎科技研制的綜合電子載荷、氙氣霍爾推進載荷、氪氣霍爾推進載荷；天儀33衛星由天儀研究院與湖南科技大學聯合研制，可為載荷的常態化在軌工作提供更加可靠的溫控、熱防護和能源保障條件；鴻鵠二號衛星則採用雙太陽翼箱式結構，衛星載荷為遙感相機、鈣鈦礦新型太陽電池試驗板。