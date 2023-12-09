連通兩座萬億元級省會城市　濟鄭高鐵全線開通　設計時速350km

連接山東濟南和河南鄭州的，全長407公里、設計時速350公里的濟鄭高鐵，周五（8日）全線開通運營。新華社報道指，自此，兩個人口大省、經濟大省、文化大省的省會實現高鐵直連直通。



隨着濟鄭高鐵全線貫通，濟南、鄭州兩座萬億元人民幣級省會城市實現鐵路直通。中鐵工程設計諮詢集團有限公司高級工程師孫國偉說，濟鄭高鐵是國家「八縱八橫」高鐵網的重要連接線和沿黃陸海大通道的重要組成部分，不僅「拉近」濟南、鄭州的距離，也使晉冀魯豫「山河四省」的省會城市形成高鐵路網的閉環，相鄰城市之間形成「1.5小時生活圈」。

山東與河南地理相鄰，是黃河流域的重要省份、沿黃經濟的重要集聚區。山東大學交通規劃設計研究中心主任張汝華說，高鐵聯通了山東半島城市群和中原城市群，將推動各類要素加速流通，有效支撐沿線城市之間的交流合作。

山東宏觀經濟研究院戰略規劃所所長劉德軍認為，山東擁有良好的海港資源，海洋經濟發達。濟鄭高鐵聯通後，能更好串聯起沿黃省份的多個核心城市，促進沿黃「一字型」高鐵廊道加速形成。

2021年10月，山東、河南兩省發改委簽署《關於豫魯毗鄰地區共建黃河流域高質量發展示範區合作框架協議》，提出共同努力打造全國省際毗鄰地區協同發展樣板示範。而濟鄭高鐵讓魯豫通道取直，能更加高效地聯通沿黃主要經濟區，對暢通國內大循環具有重要意義。