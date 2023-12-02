深江鐵路穿百米海底　中國最深隧道近40層樓高　建設克服幾大風險

粵港澳大灣區的交通網絡是全球最密集的區域之一，除了已經建成通車的港珠澳大橋，和近日主線全線貫通並預計明年正式通車的深中通道，另一項超級工程「深江鐵路」亦正在建設當中。

值得注意的是，深江鐵路的控制性工程——珠江口隧道，是目前內地埋深最大、水壓最高的海底隧道，保持着世界水下隧道最大水壓紀錄，同時亦是內地在建施工難度最大的水下鐵路隧道之一。



近日，深中通道主線全線貫通，並預計明年正式通車。（新華社）

珠江口隧道，下穿廣州與東莞之間的珠江入海口，穿越近21種地層、17條斷裂帶，並下穿多條主航道，近距離下穿鳧洲大橋，成為了珠江口隧道首個重大風險點。

據相關資料顯示，珠江口隧道海域段長約11.05公里，最大埋深115米，接近40層樓高。隨着深度加大，水壓也在不斷增強。盾構機施工時承受的極值達1.06兆帕，超過10個標準大氣壓，相當於在指甲蓋大小的面積上承受10.6公斤的壓力。加之周邊環境水腐蝕性較為嚴重，會破壞鋼筋表面的防腐層，造成鋼筋混凝土結構性能劣化，影響結構的使用壽命。

中鐵隧道局集團深江鐵路2標項目經理李政介紹，珠江口隧道下穿鳧洲大橋的位置，是整個隧道最大的風險點。風險主要在於地層較為複雜，橋樑的樁基深入在破碎帶地層中；盾構機需從兩排樁基中間進行近身穿越，盾構機的開挖直徑是13.31米，但開挖的邊線離橋樁樁基的最近距離只有3.16米。

李政續指，針對風險，盾構機製造時配置了常壓可伸縮刀盤；以及超前注漿系統；此外，每把刀具上安裝了有實時監測的系統，對刀具的磨損信息能夠實時把控，保證設備能夠適應重大風險源地層的掘進。

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盾構機是目前最先進的隧道開挖裝備，在複雜多變的硬岩地層下，雖然每天只能前行6米至8米，卻是隧道工程的「得力幹將」。

「深江1號」和「深江2號」盾構機，均由中國自主設計研發，擁有完全自主知識產權，是為珠江口隧道的掘進而量身定制的世界級工程的大國重器。當中，「深江1號」盾構機刀盤塗裝為「醒獅」、「深江2號」盾構機刀盤塗裝為「蛟龍」。

連接深圳和江門的深江通道，全長136公里，預計2028年建成通車，屆時從深圳經江門到湛江將節省逾1個小時，廣州南沙至東莞最快僅需4分鐘，深圳機場東站至江門最快約35分鐘，深圳機場東站至茂名最快為125分鐘。

除此之外，據早前報道，以深圳為起點的另一條跨海通道——深珠通道亦迎來新進展，廣東省公共資源交易平台今年6月發布《伶仃洋通道珠海側公路工程方案設計研究項目招標公告》，意味着深珠通道的雙側走向均已明確。