東航一周內再出機械故障　上海-倫敦MU533返航期間緊急高空放油

東方航空一周之內再出現機械故障。周六（9日），由上海飛往倫敦的MU533航班，起飛後因故障原因返航，備降上海浦東機場。



12月9日上午，自稱是MU533航班的乘客發布影片稱，航班因「機械故障」返回上海浦東機場。影片中，飛機在降落過程中採取了放油減重措施。客艙內廣播提醒，「由於機械故障的原因，我們無法按計劃飛往倫敦，現在確定返航備降上海浦東機場。」

另有乘客發布影片指，在飛機返回上海浦東機場後，艙內廣播再次提醒，「由於機械故障，我們需要拖車拖回機位。」

MU533航班此前於上午9時39分，從上海浦東機場T1起飛，計劃當地時間14時07分降落倫敦，目前已於11時43分備降上海浦東機場。

12月3日，上海虹橋至香港的航班因故障備降廈門高崎機場：

對此，東航客服人員表示，航空公司已於同日14時03分換機重新起飛，暫不知曉返航原因，「公司迅速調配運力，換機執行。對旅客造成的不便，公司深表歉意。」

值得注意的是，這已是東航一周之內第二次出現機械故障。據早前報道，周日（3日），上海虹橋至香港的MU721航班因飛機左側引擎嚴重損壞，備降廈門高崎機場，航班於當日9時59分安全落地，該航班由空巴333執飛，機齡六年半。