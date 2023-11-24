鄭州網紅夫婦維權遭痛打後回鄉　胡錫進傷感昐｢小人物｣努力能奏效

擁近34萬粉絲的博主「亮亮麗君夫婦」早前買樓花買中爛尾樓，近日到河南鄭州融創城售樓部要求履行支付首期後可退還2萬多元（人民幣．下同）的承諾時，竟被售樓處人員毆打，女方的手機也被搶奪走。雖然事件已獲警方處理，惟這對草根夫婦決定要離開鄭州回老家，對此，《環球時報》前總編輯胡錫進周五（24日）發表評論，指事件令人傷感，並強調如何讓大城市裏無根的「小人物」們能夠過得下去，這對社會來說的確非常非常重要。



據早前報道，兩年前，基層出身的「亮亮麗君夫婦」花費存了6年的血汗錢、共45萬首期，加上貸款102萬，買下一間面積約1055呎的預售屋。詎料好景不常，隔年夏天，房屋就陷入暴雷、爛尾危機，之後兩人更遭公司大減人工。雖然今年鄭州融創城的工地終於重新復工，但他們買樓時，售樓部所承諾的交付首期後可退還2萬多元現金一事卻一直沒有兌現。11月15日，他們再次前往售樓部討錢，結果發現辦公室內的燈和監控全被關掉，隨後5、6個售樓部員工衝出來痛打丈夫亮亮，還搶走了妻子麗君的手機。

警方19日證實，派出所已對打人者作出處罰。夫妻倆也在影片中稱事情已經「圓滿解決」，但是未透露2萬多元是否要了回來。而兩人在新發布的影片中表示：「準備回老家了，從小長大的地方有安全感。」

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事件引起了很多共鳴，胡錫進表示，夫妻倆是真正的社會「草根」，他們生活得怎麼樣，他們的努力與改善生活目標的距離，折射了最基層百姓的境遇，以及他們的希望和呼喊。夫妻倆最終要放棄在鄭州的生活，準備回家鄉過更熟悉、安全的日子，這有點讓人傷感。他認為，如何讓大城市裏無根的「小人物」們能夠過得下去，讓他們的努力能夠奏效，並且讓他們對未來保持熱情和希望，這對社會來說的確非常非常重要。

胡錫進續指，小人物受了委屈無處維權，這是基層社會最經常發作的痛點之一，有關片段不斷傳播，共鳴持續發酵，在網友中引起種種小人物遭遇不幸卻又維權無門的聯想。

另一方面，有網友指責亮亮麗君夫婦做戲、騙流量，說他們買的不是期房，而是預售房，本身就風險更大等。但胡認為，這對小夫妻的影片總體上展現了其真實生活，也正因為真實，才能打動人，幫他們積累了幾十萬抖音粉絲。他們有艱難，也有堅韌和樂觀，他們是生活中很正常，價值觀也挺積極的普通年輕人。他們在維權中與開發商產生沖突，雖然自己很弱勢，但不肯放棄，其實反映的是他們對社會公正一直保持了某種希冀和信任，「那兩萬多現金返還最終該如何了解，需要公正的仲裁」。

胡錫進對亮亮麗君夫婦離開鄭州回老家表示難過。（影片截圖）

胡錫進進一步稱，這對小夫妻最終選擇要離開鄭州回老家，雖然這不能看成有代表性的年輕人失敗和撤退，但大家總是希望聽到更多向上進取成功的結局，而不想經常聽到有人在大城市裏混不下去了，要往回走的例子，不願意它們觸動這可能與經濟不振關聯的聯想，「人們希望經濟增長，大家都有機會掙更多錢，城市化紅紅火火的情況不斷延續下去」。

他最後提到，中國已經形成了一些很先進的領域，也形成了對接世界頂尖圈層的關切，如近日中國知識圈高度關注美國OpenAI公司的人事內鬥，但幾乎與此同時，亮亮麗君夫婦的故事在輿論場另一層面也在發酵，「我們的社會必須構建有全局帶動意義的競爭力，向高端發展提供資源和注意力。同時基層草根的事情支撐著社會的基本面，他們既是中國發展動力的起點，也是國家力量造福於民的終端。讓越來越多的亮亮麗君夫婦能夠往前走，充滿樂觀希望，則我們的大社會必將更加繁榮，更加進步」。