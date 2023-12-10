「經珠港飛」12日起實施　經港珠澳直達香港機場實現國際聯程轉運

繼港珠澳大橋開放「港車北上」「澳車北上」後，再出通關利好政策。據《央視新聞》報道，「經珠港飛」政策12月12日開始實施，屆時，經港珠澳大橋前往香港國際機場的旅客，完成內陸邊檢部門查驗後，無須辦理香港出入境手續，便能直達機場。珠海公路口岸也將成為內陸唯一與香港國際機場陸路直達的口岸。



據報道，「經珠港飛」指的是，透過港珠澳大橋陸路接駁實現「空—陸—空」國際聯程轉運，即：

國內出發：「國內出發地—珠海機場—港珠澳大橋－香港機場—國外目的地」的路線飛往海外

海外出發：「國外出發地—香港機場—港珠澳大橋—珠海機場—國內目的地」的路線進入內地



香港國際機場。

據了解，珠海機場將配合香港機場多式聯運中轉客運大樓啟用，透過深度結合香港機場直飛境外近200個國際目的地的國際航線優勢與珠海機場近90個內地省會、二三線機場航點的大陸航線優勢，將大陸航點旅客引流至珠海機場，經由港珠澳大橋輸送至香港機場，再抵達旅客最終的國際目的地。

「經珠港飛」將發揮客貨流轉效應，為珠海創造更多商機，亦將有利於深化粵港澳大灣區機場業務合作，創新珠、港兩地機場合作模式，實現資源整合互補。

珠海公路口岸托運行李直掛海外目的地

邊檢部門表示，「經珠港飛」政策實施後，出境人員在內地辦理完出境手續後，可直接在珠海公路口岸值機廳航空公司櫃位辦理登機證，托運行李，登上專用接駁巴士經港珠澳大橋直達香港機場海天中轉大樓，下車後直接前往航班登機口，托運行李直掛至海外目的地。免去香港方面的出入境查驗環節，大幅提升通關效率，降低時間成本。入境人員可透過中轉大樓直接搭乘接駁巴士前往珠海辦理邊檢入境手續。

珠海港珠澳大橋人工口岸。（視覺中國）

「為確保政策落地後能夠順暢實施，港珠澳大橋邊檢站在珠港出入境方向設置了專用查驗通道，實現『經珠港飛』旅客與普通旅客的區分查驗，以便捷優質的通關服務，充分發揮『大橋一橋連三地』、輻射粵西乃至大西南地區的軸帶作用，助力推動粵港澳大灣區世界級機場群的形成。」港珠澳大橋邊檢站政委林美紅表示。

此外，該站還推動接駁巴士車內影像、行車軌蹟的即時查詢，強化對接駁巴士行車的全程監控；加大接駁巴士運營方工作人員的出入境業務知識培訓，確保口岸安全暢通。

根據相關規劃，出入境人員在珠海公路口岸辦理報到、完成出入境查驗是「經珠港飛」計畫第一階段運作方式，下一階段旅客也可在珠海金灣機場辦理報到，經珠海公路口岸完成邊檢查驗後直達香港機場，真正實現「空—陸—空」國際聯程轉運。