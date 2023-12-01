便利港人「經深飛」！90分鐘直達深圳機場　香港灣仔候機樓啟用

為便利港人「經深飛」和內地民眾來港，由中國旅遊集團旗下（中旅巴）士與深圳機場集團聯手打造的「深圳機場香港灣仔城市候機樓」已於周二（28日）正式啟用，為往來香港和深圳機場的旅客提供航班信息查詢、值機、候車等一系列的服務。旅客最快90分鐘就可由香港灣仔直達深圳機場，成人兒童都是130元港幣一張。



據了解，候機樓提供深圳機場預辦登機業務，旅客可在香港辦理深圳機場的登機手續，提前選位打印登機牌。另外，候機樓還配備了專屬候車室，方便旅客。



深圳機場。（深圳發布）

除灣仔中旅巴士可乘坐巴士前往深圳機場外，上環、太子的服務站點亦可通行，中旅巴士的深圳機場線路更開放雙程自由票。乘客可提前購買開放票，落地深圳機場後，根據需求或實際情況在中旅巴士深圳機場櫃（深圳機場GTC二層C01櫃）或提前致電中旅巴士客服預訂改簽。

值得一提的是，今（2023）年9月25日位於深圳市福田區深榮大廈的深港城市候機樓，正式啟用，為深港跨境旅客候機提供新選擇，也可見深圳寶安機場對於便利港人「經深飛」的決心。

01實測｜福田口岸30分鐘直達深圳機場 僅25元便利港人「經深飛」

與南方航空合作 推7折優惠

除此之外，中旅巴士和中國南方航空公司推出空地聯運7折優惠，凡購買南航機票的旅客，在中旅巴士任一門店出示證明，都能享受7折票價購買深圳機場線路車票。

「深圳機場香港灣仔城市候機樓」

地址：灣仔軒尼詩道138號中旅巴士門店

票價：成人/兒童單程皆為130元（港幣）