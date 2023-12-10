一個小程序玩轉大灣區　 「灣事通」在粵港澳同步上線

一個小程序玩轉大灣區。12月9日，在第二屆數字政府建設峰會暨「數字灣區」發展論壇上，「灣事通」綜合服務平台在支付寶、微信、AlipayHK（港版支付寶）、MPay（澳門錢包）、WeChat（國際版微信）同步上線。



該平台以一款小程序的形式面世，圍繞出行、通信、支付、求職、養老、醫療、教育、吃住遊等生活場景，為粵港澳三地居民提供「一體一面」無感便捷的跨境服務。三地居民跨境、跨城出行時使用各類服務，無需再切換不同App或小程序，可以通過「灣事通」一站式解決。

「灣事通」小程序在粵港澳同步上線。（羊城晚報）

騰訊方面介紹，該微信小程序提供跨境證件辦理、跨境流量、跨城交通、通關指南、匯率查詢、銀行預約、就醫買藥、住宿美食娛樂等高頻跨境服務，並呈現大灣區最新政策性新聞和動態。

例如，內地遊客赴港澳可以通過該小程序快速預約證件辦理、查詢附近跨境業務辦事大廳、辦理港澳流量包。港澳居民則可以通過該小程序查看「跨境指南」「港車北上」等指引，還能快速找到內地能支持港澳居民掛號看病的醫院。

螞蟻集團方面介紹，該支付寶小程序首期上線過百項服務，實現「一個平台暢行灣區」。在交通服務上，不論是市內還是跨境出行，搭乘公交、地鐵、廣深港高鐵、跨境巴士、輪渡，都可以通過該小程序輕鬆買票，免去貨幣兌換的煩惱。在生活服務方面，內地居民赴港澳辦證預約、港澳居民在內地預約回鄉證辦理都能在該小程序上搞定。此外，小程序內的「惠出境」專區還集合了最全優惠券信息，方便三地居民購物遊玩前一站式領取。

未來「灣事通」將進駐更多公共服務，推出「灣事通PASS一碼通」，涵蓋灣區服務「一碼通辦」、灣區交通「一碼通行」、灣區商業「一碼通付」，以數字化實現「一碼暢行灣區」。

近年來，粵港澳大灣區建設加速推進。廣東省政府印發的《「數字灣區」建設三年行動方案》明確表示，「數字灣區」建設總目標是將粵港澳大灣區打造成全球數字化水平最高的灣區，並重點提及要打造公共服務融合便利「生活通」，實現更多居民和企業高頻事項「跨境通辦」。「灣事通」作為落實行動方案的首批成果之一，進一步便利了大灣區居民生活。

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