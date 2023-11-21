國家氣候中心：2023年極可能成為有記錄以來最熱一年

國家氣候中心氣候變化監測表明，今年10月份是有氣象記錄以來的連續第五個同期最暖月份，剛剛過去的暖季（2023年6-10月）為1850年以來全球平均同期最暖，預計2023年極可能成為有記錄以來最熱的一年。



國家氣候中心氣候變化監測顯示，10月全球平均溫度較1991至2020年（氣候基準期）同期的平均溫度偏高0.52℃，較上一個高溫紀錄（2015年10月）偏高0.1℃。

對於中國和亞洲高山區（25-50°N, 65-105°E），氣溫偏高尤為明顯，分別較1991 至2020年同期平均溫度偏高1.25℃和1.36℃。

1850~2023 年 6~10 月全球表面平均溫度距平序列（相對 1991-2020 年氣候基準期）

剛剛過去的暖季（2023年6-10月）為1850年以來全球平均同期最暖，預計 2023年極可能成為有記錄以來最熱的一年。暖季全球平均溫度較1991-2020年同期平均溫度偏高 0.57℃，其中8月與9月較歷史平均溫度分別偏高0.62和 0.69℃，較2016年創下的紀錄高出0.22℃和0.39℃。與全球類似，中國和亞洲高山區同為最熱暖季，分別較1991至2020年同期平均溫度偏高0.86℃和0.83 ℃。亞洲高山區變暖，對亞洲冰凍圈影響正在加速。

1850~2023 年暖季全球、中國和亞洲高山區表面平均溫度距平序列（相對 1991-2020 年氣候基準期）

世界氣象組織（WMO）發布的《2022年全球氣候狀況報告》指出「氣候系統變暖呈加速演進態勢」，過去五個月全球平均溫度的連創紀錄也表明氣候系統變暖趨勢仍在持續，積極應對氣候變化仍是全球共同面對的重要挑戰。