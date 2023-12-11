中國首次出口新能源輕軌列車阿根廷首發　助力低碳經濟旅遊業發展

《北京日報》報道，當地時間12月7日，中國首次出口的新能源輕軌列車，在阿根廷首發。列車採用鋰電池驅動及超廣角觀景窗設計，符合綠色低碳發展理念，亦將促進當地觀光旅遊業發展。



當地時間12月7日，阿根廷胡胡伊省貝爾格萊諾C線支線開通暨新能源輕軌列車首發儀式在胡胡伊省火山火車站舉行。胡胡伊省省長莫拉萊斯、候任省長卡洛斯，中國駐阿根廷大使王衛，胡胡伊省城市規劃管理局總裁帕布羅，中車唐山公司董事長周軍年等在胡胡伊火山站登車參觀，並在通巴亞站和普爾馬馬爾卡站出席剪綵儀式。

莫拉萊斯致辭表示，新能源輕軌列車對擁有豐富太陽能資源、鋰電池資源並倡導綠色環保理念的胡胡伊省意義非凡。未來，胡胡伊省將繼續致力於完善鐵路設施建設，修復通往佩里科鎮的鐵路線路，建設新車站並採購更多新能源列車。他期待中國中車能夠助力胡胡伊省以及整個阿根廷的交通建設，為保護環境和實現可持續發展作出更大貢獻。

王衛在致辭中表示，新能源列車充分利用胡胡伊省得天獨厚的自然資源，不僅助力胡胡伊省綠色低碳經濟特別是旅遊業的發展，也將為阿根廷民眾提供優質、清潔、便利的出行體驗，這是發展中國家相互支持、共同發展的最新成功實踐。

中國首次出口新能源輕軌列車在阿根廷首發。（北京日報）

據悉，該項目於2022年5月簽約，首列車2023年6月6日在中車唐山公司下線，9月20日從江蘇南通港裝船啟運，11月14日運抵阿根廷薩拉特港，實現高效快速交付。列車採用鋰電池驅動技術和獨特的超廣角觀景窗設計，符合當地綠色低碳發展理念的同時，亦將為遊客乘車觀光提供便利。