粵港澳青年科技人才對接會新能源專場舉辦　海歸：想在大灣區發展

10月28日，「粵好服務·粵聚人才」粵港澳大灣區青年科技人才對接會新能源專場在粵港澳大灣區（廣東）人才港舉辦。本次活動由廣東省人力資源和社會保障廳、廣東省工業和信息化廳、廣東省能源局聯合主辦，50家知名企事業單位現場攬才，共推出1451個優質崗位，吸引687名碩博青年科技人才入場洽談對接。最終，502人次初步達成就業意向，初步對接成功率達73%。



新能源行業求賢若渴

建設清潔、低碳、安全、高效的能源供給體系，優化粵港澳大灣區能源結構和布局，是國家對粵港澳大灣區能源建設提出的要求。本場人才對接會聚焦服務戰略性新興產業，以招聘材料、電氣、化學、機械等理工科專業人才為主，崗位年薪普遍在30萬元以上，最高可達60萬元。

在人才對接會上，廣東50家知名企事業單位、科研院所參加現場攬才，其中包括中國科學院深圳先進技術研究院、中國賽寶實驗室、中國科學院廣州能源研究所等5家科研事業單位，廣東電網公司、廣電計量等7家國有企業，比亞迪、億緯鋰能、中京電子等22家上市公司，以及沃爾核材、鴻基創能科技（廣州）有限公司等10家高新技術企業。

據介紹，本次人才對接會專精特新企業占比達42%。入場的企事業單位不僅覆蓋廣州、深圳等珠三角地市，還輻射到梅州、汕頭、清遠、韶關等粵東粵西粵北地區。參會單位提供的崗位量大質優，普遍面向碩博人才。其中，深圳古瑞瓦特新能源有限公司提供的碩博崗位需求230人，中國科學院廣州能源研究所提供70個博士、博士後崗位。

「希望在大灣區發展事業」

「在大灣區，新能源行業發展前景很好，我自己的專業也和這個行業相關，如果對接成功，我會留在廣東工作。」一名應聘人士在現場說。

記者了解到，此次人才對接會共收到來自102所海內外高校的人才簡歷2253份。活動當天，現場吸引687名碩博青年科技人才入場洽談對接，502人次初步達成就業意向，初步對接成功率達73%。

「此次對接會邀請的人才和崗位需求很契合，溝通順暢，效率也高，僅一會兒就收到了數份簡歷。」現場招聘人員表示。

記者在現場發現，前來應聘的除了廣東本地的碩士博士外，還有不少來自省外乃至國外的碩士博士。據悉，為最大程度吸引新能源相關專業人才，省人社廳主動聯系清華大學、北京大學、武漢大學、華中科技大學、西安交通大學、中山大學、華南理工大學等80余所名校共同宣發，針對性面向新能源及新能源汽車相關專業高校畢業生推送活動信息，累計覆蓋超過6000名對口碩博人才。

黃泳詩在倫敦瑪麗女王大學完成碩士學業後，將求職目的地鎖定在粵港澳大灣區，她表示：「大灣區的發展有目共睹，我希望能在這片熱土上發展自己的事業。」

持續做好人才對接服務

活動當天，記者在現場了解到，此次人才對接會除設置引薦洽談區外，還特別設置了直播帶崗區，中國科學院廣州能源所、中國科學院深圳先進院、韶關宏大齒輪、珠海冠宇、光華科技、鹿山新材6家用人單位開展人才政策宣講和崗位推介，共吸引超過26萬人次實時觀看，225人次線上投遞求職。

同時，此次人才對接會安排專車接送高校人才參會。參會人才可現場掃描二維碼，快速了解單位及其崗位信息。現場還設有簡歷診斷打印、檔案轉移公共服務區，設立人才服務專崗進行政策解答、崗位指引，引薦碩博人才與需求單位開展精準、高效、有序洽談。

截至目前，粵港澳大灣區青年科技人才對接會已成功舉辦5期專場活動，服務碩博青年科技人才逾萬人，用人單位超千家，直播帶崗觀看人次超百萬，受到用人單位及青年科技人才高度認可。

接下來，隨著「秋招」來臨，廣東省人社廳將持續發力，繼續開展青年人才供需對接系列活動。11月3日將舉辦粵港澳大灣區九城千企青年人才對接活動， 11月18日、12月9日將分別舉辦計算機與人工智能專場、生物醫藥專場對接會。