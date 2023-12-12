內地三部門調整減免車輛購置稅新能源汽車產品技術要求
撰文：范玉瑩
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12月11日，工信部等三部門結合新能源汽車技術進展情況，發佈《關於調整減免車輛購置稅新能源汽車產品技術要求的公告》（以下簡稱《公告》），明確享受減免車輛購置稅新能源汽車產品技術要求。
《公告》指出，2024年1月1日起，申請進入《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(以下簡稱《減免稅目錄》)的車型，需符合新能源汽車產品技術要求。其中，換電模式車型還需提供滿足GB/T 40032《電動汽車換電安全要求》等標準要求的第三方檢測報告，以及生產企業保障換電服務的證明材料。企業自建換電站的，需提供換電站設計圖紙和所有權證明；委託換電服務的，需提供車型、換電站匹配證明、雙方合作協議等材料。
2024年1月1日至2024年5月31日為過渡期。2024年1月1日起，2023年12月31日前已進入《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(以下簡稱《免稅目錄》)且仍有效的車型將自動轉入《減免稅目錄》。相關車型要及時上傳減免稅標識、換電模式標識，換電模式車型、燃料電池車型等按本公告要求補充相應佐證材料。2024年6月1日起，不符合本公告技術要求的車型將從《減免稅目錄》中撤銷。
2024年6月1日起，《關於免徵新能源汽車車輛購置稅的公告》(財政部 稅務總局 工業和信息化部 科技部公告2017年第172號)、《關於調整免徵車輛購置稅新能源汽車產品技術要求的公告》(工業和信息化部 財政部 稅務總局公告2021年第13號)中的技術要求廢止。
《公告》同時指出，企業要建立健全安全管理機制，強化產品質量保障能力，確保新能源汽車使用安全。要提升監測平台效能，做好風險預警提醒，及時上報車輛事故報告。對於發生安全事故、隱瞞不報的，視情節輕重取消車型減免稅資格或暫停新車型申報《減免稅目錄》。