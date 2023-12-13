周海媚去世｜疑似搶救病歷截圖內地網絡瘋傳　衛健部門：正在調查

周海媚工作室12日（周二）證實，周海媚因病醫治無效去世，終年57歲。隨後疑似周海媚生前送醫搶救的電子病歷截圖流出，並在微博等內地平台上瘋傳。該病歷顯示為涉事醫院為北京市順義區某醫院，北京市順義區衛健委13日（周三）回應內媒，稱已關注到該情況，正介入調查。



疑似周海媚生前送醫搶救的電子病歷截圖流出，並在微博等內地平台上瘋傳。（網絡圖片）

根據內地網絡傳出的疑似電子病歷資料顯示，周海媚在12月11日上午11時11分緊急被送入醫院。據周海媚的同事描述，周海媚是在當天上午10點多時被同事發現昏迷，同事隨即撥打120急救電話。周海媚的同事又表示，周海媚在過去一周有咳嗽和呼吸困難的症狀，並在家中自行吸氧；在她送院的前一晚，周海媚的呼吸困難症狀加重。

疑似電子病歷資料又顯示，周海媚被送達醫院時，已經意識不清，全身冰冷僵硬，出現了屍斑，其瞳孔擴大，結膜出血，且無心跳和呼吸。醫生診斷她心臟停止跳動、意識喪失和呼吸停止。疑似電子病歷資料又顯示，周海媚此前曾患有高血壓和系統性紅斑狼瘡，

內媒《極目新聞》13日報道指，當日早上該媒體多次撥打該涉事醫院電話，均無人接聽。北京市順義區衛健委工作人員則回覆稱，已關注到相關情況，「業務科室在處理這個事情，調查出來後會第一時間對外公布結果」。