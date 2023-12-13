楊丞琳失言稱「河南人愛騙人」　國台辦：望藝人自覺弘揚行風藝德

12月9日，在河南鄭州開演唱會的台灣歌手楊丞琳，因一句「河南人愛騙人」的言論引發議論。雖然楊丞琳已在微博發文道歉，但當地政府仍接獲大量市民投訴，官方其後介入調查，演唱會主辦單位負責人被約談。

12月13日，國台辦發言人朱鳳蓮回應記者提問時稱，大陸積極支持兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員到大陸發展，希望台灣演藝人員自覺弘揚行風藝德，樹立良好社會形象。



據此前報道，楊丞琳演唱會途中有在場的情侶觀眾在親吻，正好被攝影機拍到，引發全場尖叫，楊丞琳唱完歌後，就想知道是哪對情侶，頻問台下觀眾在哪裏？不過台下粉絲們在一直狂喊，讓她笑稱「鄭州人好調皮」，還表示找不到就不繼續唱歌，不過最後一直找不到，她急喊「河南人不可以這樣子啦！你們已經有些名聲，愛騙人的事情，不要騙我」。

此番言論遭到網民炮轟。12月10日，楊丞琳在微博發文道歉「我要為鄭州演唱會上那個冒犯並沒有禮貌的玩笑道歉，對不起。的確是我的不對，我非常願意也應當接受大家及時的指正和批評。再次跟因為我而受到困擾的人鄭重道歉。」

河南省文化和旅遊廳表示，當日已接獲多位市民投訴，已將意見反饋給12345熱線。鄭州市12345稱，已接到問題反饋，正在落實中。河南省12345工作人員表示，會轉接相關部門處理。

鄭州市文廣旅局消息稱，相關單位目前正依照法律法規對此事展開調查。演唱會主辦單位負責人表示，已接受演唱會主管部門的約談，正等待處理結果。

至於台灣樂團「五月天」在大陸舉辦演唱會被爆疑似假唱一事，朱鳳蓮則表示，文化和旅遊行政部門正在核查具體情況。