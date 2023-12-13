｢經珠港飛｣開通！國際聯程轉運便利遊客經香港往來全球逾200航點

12月12日，珠海市政府與香港機場管理局合作開展的「經珠港飛」客運項目正式開通，該項目通過港珠澳大橋陸路接駁實現「空—陸—空」國際聯程轉運，方便旅客經香港國際機場往來全球超過200個航點。



「經珠港飛」是由珠海市政府與香港機場管理局合作開展的交通聯程運輸服務項目，是繼「港車北上」「澳車北上」之後又一項全新的港澳與內地通關便利政策，旨在充分發揮港珠澳大橋陸路聯通優勢，打造優質便捷的「陸-空」和「空-陸-空」聯程轉運服務。內地旅客可經由「珠海機場—港珠澳大橋—香港機場」飛往國外，國際旅客可經由「香港機場—港珠澳大橋—珠海機場」前往國內，期間僅過境香港機場，無需辦理香港方面的入境手續。

香港機場管理局航空樞紐發展總經理阮英傑介紹，香港機場有約120家航空公司提供航班服務，通達國際航點超過220個，可為旅客提供豐富的國際航線選擇和更優惠的票價。據悉，「經珠港飛」免去了香港方面的出入境查驗環節，旅客行李也會從港珠澳大橋珠海公路口岸直掛至海外目的地。此外，「經珠港飛」旅客在離港時，還可獲得香港120元港幣的離境稅退稅。

「經珠港飛」客運計畫開通儀式。（羊城晚報）

香港機場管理局首席營運總監張李佳蕙現場向羊城晚報記者透露，項目開通首期，從港珠澳大橋珠海公路口岸出發到香港機場，將計劃推出「一元飛」項目。

羊城晚報記者了解到，從港珠澳大橋珠海公路口岸至香港機場海天中轉大樓的往返封關巴士已於當日同步開通，已購買香港機場機票的旅客，可以通過「港珠澳大橋穿梭巴士」微信公眾號購買封關巴士車票。由內地城市出發的旅客，抵達珠海金灣機場後，到香港機場前置服務櫃台辦理旅客資料查驗（含護照、機票等證件），列印「珠海口岸—香港機場」直通專線車《車票換領憑證》，再乘坐機場班車前往港珠澳大橋珠海口岸，通過防爆檢測、海關和邊檢查驗，前往香港機場服務專廳辦理值機和行李托運手續，並換領「珠海口岸—香港機場」直通專線車車票，乘坐封關巴士前往香港機場海天中轉大樓。

香港機場管理局首席營運總監張李佳蕙。（羊城晚報）

香港機場方面提醒，由珠海本地或周邊地區自行前往港珠澳大橋珠海口岸的旅客，除上述流程外，還需在香港機場前置服務櫃台領取「珠海口岸—香港機場」直通專線車貼紙憑證，並在現場等待邊檢進行信息查驗。

珠海市交通運輸局民航發展科科長鄭繼鵬表示，通過港珠澳大橋，珠海機場實現了和香港機場的陸路連接，「兩個機場良性互動互補發展，共同打造著世界級機場群，對港珠澳大橋經貿新通道的建設具有一個促進作用。」

內地旅客咨詢辦理「經珠港飛」。（羊城晚報）

近年來，隨著「港車北上」「澳車北上」等政策的落地，珠港澳「1小時生活圈」慢慢形成，港珠澳大橋基礎設施「硬聯通」到規則機制對接「軟聯通」不斷邁進，港珠澳大橋經貿新通道建設按下快進鍵，帶動內地與港澳之間人流、物流、資金流、信息流、創新流的快速融合發展。