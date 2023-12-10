經珠港飛12.12實施　珠海經港珠澳大橋來往香港機場　免香港清關

位於香港國際機場限制區內的海天中轉大樓，於今年8月底開始試運作，運輸及物流局局長林世雄曾預告今年內正式全面啟用。內地部門宣布，「經珠港飛」政策正式於本周二（12日）實施，屆時經港珠澳大橋前往香港機場的旅客，在完成內地邊檢部門查驗後，毋須再辦理香港入出境手續，便能直達機場。珠海公路口岸也將成為內陸唯一與香港國際機場陸路直達的口岸。



新落成的海天中轉大樓毗鄰海天客運碼頭，位於香港國際機場限制區內，樓高五層。(林世雄網誌)

《央視》報道指，「經珠港飛」政策實施後，從內地出境者，在當地辦理出境手續後，可直接在珠海公路口岸的櫃位辦理登機證，托運行李，再登上專用接駁巴士，經港珠澳大橋直達香港機場新設的海天中轉大樓。乘客下車後便可直接前往航班登機口，並托運行李直到海外目的地，毋須辦理香港出入境手續，提升清關效率。

另外，港珠澳大橋邊檢站在珠港出入境方向，設置了專用查驗通道，將「經珠港飛」的旅客，與普通旅客區分查驗。

港珠澳大橋（資料圖片）

按內地相關規劃，出入境人士在珠海公路口岸辦理過關手續是「經珠港飛」計劃的第一階段運作方式；下一階段旅客亦可在珠海金灣機場辦理報到，再經珠海公路口岸完成邊檢查驗後直達香港機場，以實現「空—陸—空」國際聯程轉運目標。