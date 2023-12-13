國台辦：已獲註冊登記的台灣業者可向大陸出售合規番荔枝

周三（13日）國務院台辦例行新聞發布會上，發言人朱鳳蓮表示，已獲註冊登記的台灣業者可向大陸出售合規番荔枝。



發佈會上有媒體提問，國台辦日前表示，新一批台東縣番荔枝包裝廠和果園已通過海關總署註冊登記，將為台灣地區番荔枝輸入大陸創造有利條件。請發言人介紹一下有關情況。

國台辦發言人朱鳳蓮應詢表示，我們一貫秉持「兩岸一家親」理念，在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上，盡最大努力為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。今年以來，我們會同海關總署積極回應中國國民黨、台東縣等方面提出的希望大陸方面恢復輸入台灣地區番荔枝的願望，海關總署在綜合評估基礎上於6月20日宣布恢復台灣地區番荔枝輸入大陸。我們與台東縣方面密切溝通，加緊推進番荔枝包裝廠和果園註冊審核工作，為番荔枝輸入大陸做好準備。經海關總署認真審核，12月8日，新一批台東縣番荔枝業者包括34家包裝廠、1263個果園獲得註冊登記。截至目前，共有台東縣37家包裝廠、1288個果園獲得註冊登記，這些果園和相關業者可以向大陸出售符合檢驗檢疫要求的番荔枝。尚未通過審核的包裝廠、果園，可以按照整改要求繼續整改、申報。

朱鳳蓮強調，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，符合大陸相關檢驗檢疫規定，願與島內相關方面商談支持恢復台灣農漁產品輸入大陸的事項。願繼續秉持「兩岸一家親」理念，與島內有關方面共同努力，推動更多台灣農漁產品恢復輸入大陸，為台灣同胞特別是基層民眾謀利造福。