「缺」當選台灣年度代表字　國台辦：民進黨當局罔顧民生需求

撰文：陳進安
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周三（13日）國務院台辦例行新聞發布會上，發言人朱鳳蓮表示，「缺」字當選台灣年度代表字，是因民進黨當局罔顧民生需求。她又表示，停止征收大陸製鞋靴「反傾銷稅」，將使台灣民眾擁有更多選擇機會。

日前，台灣2023年度代表字評選結果公布，在58個候選字中，「缺」字位列榜首，「蛋」字和「詐」字位列第二、三名。朱鳳蓮表示，無論是「缺」還是「詐」，都反映出台灣老百姓對2023年很不滿意、心情很糟糕。而這正是因為民進黨當局為謀取一己私利，只顧政治惡鬥，罔顧民生需求，基層民眾深受其害，叫苦不叠。

「缺」當選台灣年度代表字。（聯合報）

另一方面，台灣當局日前宣布，自2024年1月起停止征收大陸製鞋靴「反傾銷稅」，這意味著台灣民眾有望買到更便宜的大陸製造的鞋靴產品。朱鳳蓮表示，兩岸經濟具有很強的互補性，大陸對台出口的產品能有效滿足台灣市場需求。停止征收大陸製鞋靴「反傾銷稅」，將使台灣民眾擁有更多選擇機會，獲得物美價廉的大陸制鞋靴，得到實實在在優惠和好處。

但她也指出，台灣經濟部門目前仍然對大陸生產的毛巾等產品繼續課徵「反傾銷稅」。台灣方面應當公平對待大陸企業，妥善處理有關問題。兩岸業界也應加強溝通協商，尋求雙方滿意的解決辦法。

日前，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅聲稱台灣遭受嚴重網絡攻擊，不只影響到民眾日常生活，也試圖掏空「民主體制」；民進黨總統參選人賴清德隨後附和稱，這再次說明美國支持台灣，民眾應認清大陸介入選舉。對此，朱鳳蓮表示，台灣地區選舉純屬中國內部事務，不容任何外部勢力幹涉。在中美元首舊金山會晤中，美方就台灣問題向中方作出了嚴肅政治承諾，美國總統拜登明確表示不支持「台灣獨立」。美方應當兌現承諾，停止向「台獨」釋放錯誤信號，停止介入台灣地區選舉。

朱鳳蓮強調，作為一個不折不扣的「台獨工作者」、徹頭徹尾的「麻煩制造者」，賴清德裝聾作啞，不敢提及美方明確表明不支持「台獨」，只能搞些斷章取義的東西來蒙蔽民眾、騙取選票。相信廣大台灣同胞不會上當。

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