國台辦：賴清德抹黑兩岸服貿、杜撰威脅是「砸台灣民眾飯碗」

民進黨總統參選人賴清德日前稱兩岸服務貿易協議會導致大陸人搶台灣飯碗，國台辦發言人朱鳳蓮13日回擊，指抹黑杜撰莫須有威脅才是「砸台灣民眾的飯碗」。



國台辦13日召開記者會，針對賴清德近日表態不贊成與中國大陸簽訂兩岸服務貿易協議，稱會導致大批大陸人進入台灣「搶台灣人飯碗」、影響當地生意。國台辦發言人朱鳳蓮表示，兩岸服貿協議不僅不會損害台灣業者利益，反而會帶來廣闊發展空間與機遇，批評賴清德為謀求一黨之私故意抹黑、杜撰莫須有的威脅，才是「砸台灣民眾的飯碗」。

賴清德日前稱兩岸服貿會導致大陸人搶台灣飯碗，國台辦發言人朱鳳蓮13日回應，抹黑杜撰莫須有威脅才是「砸台灣民眾的飯碗」。（微博＠央視軍事）

朱鳳蓮說明，兩岸服務貿易協議是兩岸授權代表經過多輪商談達成的，歷經10年風雨洗禮，越來越多台灣人士尤其業界認識到，兩岸服貿協議是一份互利雙贏的好協定，有利於加強兩岸服務業合作、創造更多就業機會，並有利提高兩岸服務業水準、共同應對經濟全球化挑戰，進而有利於兩岸經濟特別是台灣經濟發展。

朱鳳蓮指出，認真看服貿協議的24項條款可以發現，這份服貿協議不僅不會損害台灣業者利益，不會「搶台灣人飯碗」，反而會透過促進兩岸服務貿易進一步自由化及便利化，給台灣業者帶來廣闊的發展空間和機遇。賴清德為謀求一黨之私故意抹黑服貿協議，杜撰莫須有的威脅，才是「砸台灣民眾的飯碗」。

賴清德日前在中崙市場慈賢宮前開講表示，三組總統參選人中，其他兩組都支持兩岸服貿，並指著旁邊的「雞肉飯」招牌說，「如果中國人可以來台灣做服務業，他們連雞肉飯也可以開」，對台灣社會影響非常大，拚經濟要有方法，不是走回頭路。

2024年台灣大選三組參選人中，唯有賴清德反對兩岸重啟兩岸服務貿易協議往來。（Facebook／賴清德）

此外，台灣財政部日前宣布從明年1月起停止徵收大陸製鞋靴「反傾銷稅」，這意味著台灣民眾有望買到更便宜的大陸製造鞋靴。朱鳳蓮也回應，兩岸經濟具有很強的互補性，大陸對台出口的產品能有效滿足台灣市場需求。停止徵收大陸製鞋靴「反傾銷稅」，將使台灣民眾擁有更多選擇機會，獲得物美價廉的大陸制鞋靴。

朱鳳蓮補充，目前台灣仍對大陸生產的毛巾等產品繼續課徵「反傾銷稅」，台灣應當公平對待大陸企業，妥善處理有關問題。兩岸業界也應加強溝通協商，尋求雙方滿意的解決辦法。