內地多所頂尖高校設立「鴻蒙班」　優渥薪資吸走安卓人才

華為公司已經確定要開發自己的鴻蒙系統，近期與多間內地知名企業締結協議共同開發「鴻蒙原生應用」，最新消息顯示，內地頂尖高校已經設立不少「鴻蒙班」，以鴻蒙優越的待遇，吸引原先在安卓過剩的人才。



今年10月13日，全國職教領域首個開源鴻蒙高等工程師學院特色班——「開源鴻蒙班」在深圳資訊職業技術學院開班，並啟動開源鴻蒙人才認證體系標準建設。

據內媒《澎湃新聞》消息，目前內地很多高校已經設立了「鴻蒙班」，包含23家「985高校」、46家「211高校」都已開設或即將開設鴻蒙（HarmonyOS）相關課程。報道援引一位鴻蒙生態內部人士說法，稱「目前鴻蒙開發人才比較緊缺，而安卓（Android）開發人才相對過剩，掌握鴻蒙的技術人員待遇比安卓開發人員要好一些，這使得很多開發人員願意轉崗鴻蒙開發」。

鴻蒙系統能否成功的關鍵在於生態。（VCG）

而華為9月宣布全新鴻蒙「HarmonyOS NEXT」作業系統相容安卓應用程式的過渡期已接近尾聲，將於2024年全面切割原生應用不再兼容安卓後，與各大企業的相關合作不斷傳出。

目前除了麥當勞中國之外，包含高德地圖、美團、中國國際航空、寶寶巴士、同程旅行、去哪兒、新浪、釘釘、螞蟻集團、小紅書、58集團、嗶哩嗶哩等廠商都已經宣布加入鴻蒙原生應用開發中。

相關企業與鴻蒙的合作趨勢，也引來越來越多高校的投入。根據「中國經濟網」援引華為9月的數據，今年以來已有超過170萬人參加了鴻蒙學堂的課程學習、線下活動。華為還和全國300多所高校展開了合作，鴻蒙產學合作項目超過140個，已經頒發鴻蒙學堂證書超過7萬，各類開發者活動累計參加人次超過350萬。

麥當勞中國12月6日宣布與華為達成鴻蒙合作協議，將於APP開發鴻蒙原生應用，創跨國連鎖餐飲首例。（麥當勞中國官網）

從事鴻蒙系統開發相對優渥的職缺待遇，近期在內地社會討論也不少。《深圳商報》日前報道，鴻蒙開發者正受到各大廠商的「哄搶」，多家網絡公司相繼發布了與鴻蒙系統有關的職缺，某些公司開出的薪水是月薪人民幣7萬元。

資料顯示，2023年1到10月，鴻蒙相關職缺平均招聘月薪達人民幣17537元，薪資高於行業平均水準。