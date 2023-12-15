習近平《求是》刊文：機構職能體系應適應中國式現代化

中共黨刊《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《在二十屆中央機構編制委員會第一次會議上的講話》，文章指出機構編制工作是加強黨的長期執政能力和國家政權建設的重要工作，中央編委擔負著加強黨和國家機構職能體系建設、深化機構改革、優化黨的執政資源配置的重要職責使命，應將健全與中國式現代化相適應的機構職能體系作為中心任務。



官媒《新華社》報道，《求是》在12月16日出版的第24期雜誌中，將發表習近平重要文章《在二十屆中央機構編制委員會第一次會議上的講話》。文章首先強調，機構編制是重要政治資源、執政資源，機構編制工作是加強黨的長期執政能力和國家政權建設的重要工作，提出「八項必須」：必須堅持黨中央對機構編制工作的集中統一領導，必須堅持把加強黨的全面領導作為首要政治任務，必須堅持以人民為中心的工作導向，必須堅持優化協同高效原則，必須堅持把機構改革作為重點，必須堅持「瘦身」和「健身」相結合，必須堅持發揮中央和地方兩個積極性，必須堅持推進機構編制法定化。這些經驗要長期堅持，並在實踐中不斷豐富和發展。

習近平十分重視推進國家治理體系和治理能力現代化。（新華社）

文章指出，中央編委擔負著加強黨和國家機構職能體系建設、深化機構改革、優化黨的執政資源配置的重要職責使命。工作中要著重把握好三點，一是堅持黨中央對機構編制工作的集中統一領導，二是堅持把加強黨的全面領導作為新時代機構編制工作的主題主線，三是堅持把健全與中國式現代化相適應的機構職能體系和體制機制作為新時代機構編制工作的中心任務。

在深化黨和國家機構改革作出全面部署方面，文章指名，黨的二十屆二中全會要求，要穩妥有序抓好機構改革組織實施各項任務的落地落實；要精心組織實施好中央層面的機構改革，確保在規定時限內高品質完成中央層面改革任務；要高度重視並做好地方機構改革組織實施；地方機構改革要與中央層面改革統籌銜接，壓茬扎實推進；做好機構改革組織實施工作，必須以鐵的紀律保駕護航；嚴格遵守黨中央關於機構改革的紀律要求，嚴格請示報告制度。

文章最後也就各級編辦做出指示，指其應繼續強化政治機關建設，當好編委的參謀助手。持續加強領導班子建設，各級組織部門應認真落實歸口管理要求，充分發揮黨管機構編制的政治優勢、組織優勢、制度優勢。