官方力推三大工程　上海財大校長劉元春：明年房市有望擺脫負成長

中共在今年底的中央經濟、金融工作會議不約而同將房地產視為重點議題，內地宏觀經濟學家、上海財經大學校長劉元春指出，2024年內地房地產政策有一個「再定位」，透過「多管齊下」方式達成穩經濟、控風險。劉元春預估，隨著「三大工程」的全面啟動，明年房地產投資的年增率可能會擺脫負成長。



中共中央金融工作會議、中央經濟工作會議分別於10月底、12月中召開，兩場會議都要求，要一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，加快推進保障性住房建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、城中村改造等三大工程。

今年底的中央經濟、金融工作會議不約而同將房地產視為重點議題。（資料圖片）

劉元春近日接受內媒《觀察者網》專訪時解讀，房地產成為會議重點，顯示穩房產仍是穩健經濟的重點，也是控風險的核心，不過明年對房地產的調控在思路上出現了一些變化。

第一，高度重視房地產的流動性。劉元春指出，會議強調滿足房企融資需求，是因房地產開發投資企業的相對穩定是市場預期穩定的前提，任何一個企業發生「爆雷」，都會導致需求端的市民對「保交樓」的可持續性產生疑慮。

第二，房地產市場必須要按照法治化、市場化原則出清，特別是對於那些由於違法違規導致資不抵債、失去經營能力的企業，「當破則破」，不能簡單的「保」 。

第三，要在需求端發力。劉元春強調，房地產市場的解套「最終一定體現在需求端」，以及房地產企業自身「造血功能」的恢復，因此要全面解除以往房地產需求的各種限制政策。

第四，政府端需要來補缺口。劉元春認為，「三大工程」的推出可以很好地緩解房地產市場調整對於中國宏觀經濟的壓力，能產生較大的投資來彌補房地產投資持續下滑的態勢。

內地今年陸續爆出多宗房地產商倒債事件，有分析認為，內地數量型擴張的房地產已經到了終點。（新華社）

劉元春預估，隨著「三大工程」的全面啟動，明年房地產投資的年增率可能會擺脫負成長的狀況，從而起到較好的穩定作用。

除了房市承壓，中國當前經濟還面臨社會預期弱，而有內需與投資不足的窘境。劉元春指出，明年「消費修復要讓位給消費擴張」，透過將收入上的消費能轉化成支付能力，以及以新供給創造新需求方式，充分激發消費的潛能。

劉元春主張，數字、綠色、健康消費應該是消費升級、消費擴展的重點方向，還需要積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨「潮品」等新的消費成長點。也要聚焦於大宗消費，如新能源車、電子產品等。

至於投資，劉元春表示，當前中國經濟的復蘇「極需投資擴張，但不需要無效投資」。應確保策略性專案順利推進，產業升級穩步進行，新型基礎設施得以完成前瞻性佈局。並在改善投資預期、投資空間和投資主體上做大量工作。