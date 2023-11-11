11月還有颱風？今年第17號颱風「鯉魚」最快下周一生成　路徑曝光

11月還有颱風？據台灣氣象臉書粉絲專頁表示，美國關島附近海域有一熱帶擾動95W生成，預估有機會增強，可能在下周一（11月13日）、下周二（11月14日）生成今年第17號颱風「鯉魚」(Jelawat)，路徑朝菲律賓前進。根據目前公佈的路徑，研判對香港、台灣都無影響。



台灣中央氣象署表示，該熱帶擾動預估下周一、二可能增強颱風。至於未來路徑，粉專表示，由於受環境駛流場導引，未來將朝西前進，穿越菲島中部陸地的機會最大，預估對台灣沒有直接影響。



台灣大學大氣科學博士林得恩在「林老師氣象站」臉書粉絲專頁表示，根據今晨美國NCEP最新數值模式模擬結果顯示，現於關島附近海域有一熱帶擾動95W生成，後續強度還有再增強為颱風的可能，若生成將是今年第17號颱風「鯉魚」（Jelawat）。

路徑方面；由於受環境駛流場導引，未來將朝西前進，穿越菲島中部陸地的機會最大。目前，初步評估，對台灣無直接影響。

台灣中央氣象署預報員張承傳也指出，關島附近熱帶擾動預估下周一或二可能增強颱風，若有機會生成，將是今年第17號颱風「鯉魚」(Jelawat)，未來路徑會往偏西移動，預估朝菲律賓東方海面近海前進，未來路徑對台灣影響機率低，後面還有其他熱動擾動發展，但屬後期預測仍待觀察。

翻查資料，自1946年起至今有14個熱帶氣旋令天文台須在11月發出熱帶氣旋警告信號，當中1954年及1972年更分別掛八號風球或以上，巧合的是，兩個熱帶氣旋同樣名叫「柏美娜」。

2018年11月襲擊香港的超強颱風「玉兔」路徑圖。（天文台網頁圖片）

至於最近兩次天文台在11月發出熱帶氣旋警告信號，一是2022年的強烈熱帶風暴尼格，當時香港天文台更掛出8號風球警告。另外一次則是2018年的超強颱風「玉兔」，令當年的11月1日香港三號強風信號維持了逾13小時。

▼2022年11月2日 尼格風球下旺角風雨晚上▼

