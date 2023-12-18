中緬警務執法合作　一跨境裸聊敲詐犯罪集團重要頭目被押解回國

撰文：許祺安
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《央視新聞》報道，近日，中緬警務執法合作取得重要戰果，一名跨境裸聊敲詐犯罪集團重要頭目，從緬甸被押解回國。與此同時，在公安機關的持續嚴厲打擊下，該犯罪集團18名境外回流人員也先後在國內落網。

據悉，為依法嚴厲打擊跨境裸聊敲詐犯罪，中國公安部派出工作組赴緬甸開展警務執法合作，在緬甸相關執法部門協助下，成功抓獲裸聊敲詐犯罪集團重要頭目孫某某。近日，緬甸警方將該名犯罪嫌疑人移交中國警方，公安部組織浙江公安機關將其從緬甸押解回國。

中緬警務執法合作取得重要成果，一名跨境裸聊敲詐犯罪集團重要頭目，從緬甸被押解回國。（央視新聞）

報道指，浙江嘉興公安機關從一宗涉網裸聊敲詐線索入手，發現一個以孫某某為首的裸聊敲詐犯罪集團。經查，該犯罪集團長期盤踞在緬甸大其力地區，對中國公民大肆實施裸聊敲詐犯罪，造成極為惡劣的社會影響。公安部將此案列為掛牌督辦案件，浙江嘉興公安機關迅速成立專案組開展案件偵查，逐步查清了該犯罪集團的窩點位置、組織框架及人員結構等情況。近日，在中國駐緬甸使館的大力支持下，公安部派出工作組與緬甸警方開展警務執法合作，成功將該犯罪集團重要頭目孫某某拘捕歸案。

公安部有關負責人表示，裸聊敲詐犯罪嚴重危害社會秩序，嚴重侵害群眾利益，公安機關將保持對此類犯罪的嚴打高壓態勢，繼續深化國際執法合作，不斷加大打擊力度，堅決把犯罪分子繩之以法，切實維護人民群眾財產安全和合法權益。

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