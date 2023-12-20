上海前檢察長張本才受賄囚13年　曾被UNESCO評為「十大藝術英才」

12月19日，福建省廈門市中級人民法院一審公開宣判，上海市人民檢察院原黨組書記、檢察長張本才受賄罪罪成，判囚13年，罰款400萬元（人民幣，下同），其受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。



經審理查明，2005年至2020年，張本才利用擔任檢察日報社黨委書記、社長，最高人民檢察院影視中心主任，最高人民檢察院辦公廳主任，上海市人民檢察院黨組書記、檢察長等職務上的便利，為有關單位和個人在土地開發、企業經營、轉業安置、工作調動等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物共計4832萬餘元。

廈門市中級人民法院認為，張本才的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大。張本才到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，全部贓款贓物已追繳，依法可以從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

內地傳媒報道，在國內藝術界，一位筆名為「東方塗欽」的畫家、詩人頗為神秘，其許多作品被國內外館藏，但一直沒有在相關藝術展或拍賣會上以真名示人。2004年，「東方塗欽」被中華英才、聯合國教科文組織等十幾家組織機構聯合推舉為年度「十大藝術英才」。

有網民曾發文稱，「東方塗欽」的知名度很低，拍賣的作品不多，但成交率很高，沒有流拍的記錄。2013年12月7日，「東方塗欽」的油畫《你是我的毒藥，我是你的傳奇》，以 40.25萬元的價格成交。多位知情人證實，「東方塗欽」即張本才。

現年55歲的張本才是山東臨沂人，是最高人民檢察院的機關報《檢察日報》的創始人之一，早年曾出任最高檢辦公廳主任、新聞發言人、新聞辦主任。2016年他當選上海市人民檢察院檢察長，成為當時最年輕的省級檢察院一把手。2018年2月，他當選第十三屆全國人大代表。

今年5月23日，上海市十五屆人大常委會第四十次會議召開，表決通過多部法規，張本才列席了此次會議。會議開完大約一周後，張本才被查。