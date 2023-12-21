JN.1或成國內優勢流行株　專家：今冬需警惕新冠反彈

新冠病毒變異株JN.1在全球加速蔓延，世衞（WHO）周二（19日）公布將JN.1列為「需要留意的變異株」（variant of interest）。另據國家疾控局消息，截至12月10日，中國已監測到7宗JN.1變異株本地個案。專家指出，JN.1變異株已在多國傳播，不排除成為中國優勢流行株的可能。



中新網報道，國家感染性疾病臨床醫學研究中心主任、深圳市第三人民醫院院長盧洪洲介紹，JN.1突變株是新冠病毒Omicron變異株BA.2.86的亞分支，與BA.2.86相比，JN.1變異株受體結合區域（RBD區域）具有一個額外的L455S突變，進一步增強其免疫逃避能力。

全球監測結果顯示，進入11月，BA.2.86特別是JN.1亞分支的全球占比增速明顯加快，已成為部分國家的優勢流行株之一。截至12月10日，全球至少有40個國家或地區監測到JN.1變異株。

中國新冠病毒變異株監測結果顯示，目前BA.2.86變異株在中國報告序列中的占比非常低，但輸入病例的序列占比自11月以來增加較快，增長趨勢逐漸與全球趨同。

中國新冠病毒變異株監測結果。（中國疾控中心）

國家疾控局發布的科普文章指出，雖然當前JN.1變異株在中國流行水平極低，但後續受國際流行株和輸入病例影響，不排除JN.1變異株成為國內優勢流行株的可能。

中國正處於呼吸道感染性疾病高發季，對於JN.1變異株會否對呼吸道感染高峰有影響，流行病學專家、復旦大學公共衛生學院教授姜慶五表示，目前內地流感感染情況已呈現緩解的跡象，醫院門急診呼吸道疾病診療量和住院人數呈下降趨勢，雖然新冠病毒感染處於低水平流行，但根據以往的傳播規律及流行特點，在12月下旬和1月份需要高度警惕，建議積極做好呼吸道傳染病的防控準備。

盧洪洲稱，JN.1的免疫逃逸能力有所增加，但沒有證據表明JN.1的致病性增加。去年12月以來，新冠病毒與其他呼吸道病原在內地一直處於共流行狀態，居民普遍經歷了2次甚至3次感染。有研究數據表明，前述感染經歷能夠使感染個體產生較強且廣譜的針對Omicron不同亞突變株的中和抗體。

盧洪洲推測，JN.1未來在中國可能會造成感染小高峰，但以往的經驗和醫療資源足以應付，因此理論上JN.1不會對內地正在經歷的呼吸道疾病感染高峰造成太大影響。

姜慶五指出，接種有效的疫苗是控制傳染病傳播及保護人群的有效措施。圖為文昌市會文鎮湖豐村，醫護人員上門為老年人接種新冠疫苗。（新華社）

國家疾控局消息，研究顯示，在傳播方面JN.1與XBB變異株差異不明顯。世界衛生組織評價包括JN.1在內的BA.2.86變異株臨床重症感染風險為低等。中國監測數據顯示，JN.1變異株感染者均為輕型或無症狀。此外，世界衛生組織報告顯示，含有XBB.1.5成份的新冠病毒疫苗仍對JN.1變異株有效。

盧洪洲介紹，最新研究發現JN.1突變株的L455S突變進一步增強其免疫逃避能力，對XBB.1.5突破感染誘導的體液免疫具有一定的逃逸能力，但已有數據也表明疫苗接種能夠顯着提高抗體產生的速度以及強度，為機體提供更好的保護，因此接種疫苗依然是必要。

姜慶五指出，接種有效的疫苗是控制傳染病傳播及保護人群的有效措施，應該積極推進流感疫苗接種，尤其是兒童與老年人的預防接種。有條件的地區與行業，可以推進流感疫苗的免費接種。