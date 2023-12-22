橫貫中國東西高鐵｢大動脈｣　擬2030全線建成　上海至重慶僅5小時

線路總長約2100公里的滬渝蓉高鐵，被視為橫貫中國東西部的高鐵「大動脈」，預計2030年前全面建成。近日，滬渝蓉高鐵合肥至武漢段（合武高鐵），初步設計已獲批覆，擬於12月底正式開工建設，其動工標誌滬渝蓉高鐵進入全面加速建設期。



新建滬渝蓉高鐵線路平縱斷面示意圖。（湖北發布官方微信公眾號）

滬渝蓉高鐵，起自上海，途經江蘇、安徽、湖北、重慶，止於四川成都站。建成後，上海至成都、上海至重慶的運營里程預計將分別縮短為1875公里、1594公里，旅行時間將分別由現在的12.2小時、10.7小時縮減至6.7小時、5.3小時。

建成後的滬渝蓉高鐵將取代原有滬漢蓉快速客運通道，作為內地貫穿東西的沿江大通道，串聯起長江經濟帶上、中、下遊的11個省份，成為長江流域綜合立體交通體系主骨幹、全國「八縱八橫」高鐵網主動脈之一。

已經通車多年的滬漢蓉快速客運通道，起於上海，途經南京、合肥、武漢、重慶等城市，止於成都，亦是一條沿江而行、貫穿東西的鐵路「大動脈」。

不過，據介紹，滬漢蓉快速客運通道由於不同路段技術標準不一，難以充分發揮鐵路的技術經濟優勢和通道整體能力，對實施長江經濟帶發展戰略的支撐不足，在沿江綜合交通體系中短板明顯。

據了解，滬漢蓉快速客運通道設計時速，僅上海至南京段、重慶至成都段為時速350公里，南京—合肥—武漢—宜昌，以及利川—重慶時速均為200—250公里，宜昌—利川時速僅160公里。而隨着滬渝蓉高鐵的建設，將大幅縮短通車時間，故而被更多人認為是真正意義上的中國東西鐵路「大動脈」。

此外，滬渝蓉高鐵的建設不但可以促進區域內經濟發展，還可以提升區域內客運和貨運的效率。北京交通大學交通運輸學院教授楊浩介紹， 過去生產要素的流通以南北方向為主，對於西部地區來說，客運和貨運需求並不高。滬漢蓉快速客運通道曾預留了貨運條件，但由於技術條件存在差異，難於客貨兼容，只能客運專用。

4月18日，滬渝蓉高鐵首座轉體橋順利轉體。（新華社）

楊浩認為，隨着長江經濟帶的發展，當下沿江東西向交通運輸通道難以滿足長江經濟帶發展需求，因此必須重新規劃鐵路網絡功能佈局，通過技術改造恢覆舊線貨運功能，並修建滬渝蓉高鐵以滿足未來的客運需求。

中國社會科學院研究員牛鳳瑞亦表示，2022年，長江幹線港口完成貨物吞吐量35.9億噸，按年增長1.7%長江沿岸南北寬度較大，除黃金水道外，還需要東西向的其他運輸方式來補充和優化。他認為，滬渝蓉高鐵的建設對於長江經濟帶和整個中國高鐵網絡的加密優化至關重要，可以與長江黃金水道形成優勢互補。