4.37萬公里！中國高鐵營業里程居世界第一　2027年增至5.3萬公里

據中國國家鐵路集團有限公司消息，今年前11月，全國鐵路固定資產投資完成6407億元（人民幣，下同），同比增長7.4%。截至2023年11月30日，全國鐵路營業里程超15.55萬公里，其中高鐵4.37萬公里，穩居世界第一。預計到今年底為止，高鐵總里程將達4.45萬公里左右，規劃到2027年底將增至5.3萬公里。



據國鐵集團負責人介紹，自11月以來，內地高鐵一批新線路陸續建成投入使用。濟南至鄭州(濟鄭)高鐵全線貫通運營，萊西至榮成(萊榮)高鐵、麗江至香格里拉(麗香)鐵路、川青鐵路青白江東至鎮江關段建成通車。

高鐵西九龍站。（香港01記者攝）

此外，天津至北京大興國際機場(津興)鐵路、南昌至景德鎮至黃山(昌景黃)高鐵、成都至自貢至宜賓(成自宜)高鐵、汕頭至汕尾(汕汕)高鐵汕頭南至汕尾段、龍岩至龍川(龍龍)高鐵龍岩至武平段等取得重要進展，進入開通倒數計時。延安至榆林高鐵、黃桶至百色鐵路也已開工建設。

目前，內地鐵路高速列車主要分為「高鐵」和「動車」兩大類，其中高鐵以字母G開頭；動車以字母D開頭。部分地區還有C字頭列車，它代表運行距離短、以管內列車為主的城際動車組，最高運行速度為300km/h；以及S字頭列車，即市域列車。