投資4000多萬建成卻閒置「餵蚊」多年　海南海頭高鐵站終開始售票

內地基建高速發展，惟海南部分高鐵站卻一路虧錢，甚至還有投資4000餘萬元（人民幣．下同）、蓋好多年卻未啟用，淪為「餵蚊」的儋州市海頭高鐵站。不過據中國鐵路12306網站周五（15日）顯示，目前已經可以購買海頭站的火車票，意味著這個站已經開始營業。



以周六（16日）海口站至海頭站為例，民眾可在海頭站購買C7375、C7381、C7383等車次。12306客服人員向內媒表示，一般在官網上能出售的車票，就表示這個站已經開始營業了。不過，該工作人員提供的海頭站聯繫電話為空號。

據海南媒體2015年報道，環島高鐵儋州海頭站位於海頭鎮東側地區，包括出口路及站前廣場，出口路線長953.14米，站前廣場面積約370畝，包括道路工程、交通工程、城市廣場、排水工程、電氣工程及其他附屬工程等，總投資約4159萬元（人民幣．下同）。海頭站房建築面積1989.35平方米，地下一層，地上一層，結構形式為鋼筋混凝土框架結構及鋼網架屋面。車站形式為線側下式，最高聚集人數400人。站台雨棚建築面積7200平方米，結構形式為鋼筋混凝土框架結構。

海頭鎮政府一名副鎮長曾表示，海頭站的設站有特殊的意義，雖然位於儋州境內，但該站離昌江和白沙都較近，其開通將大大便利了這三市縣的群眾出行，特別是靠近海頭鎮附近市縣的鄉鎮11萬市民，另外還將帶來觀光農業項目進入該鎮，解決當地居民的就業問題。

然而，海南環島高鐵中的西線於2015年12月30日正式開通運營，儋州的銀灘、白馬井高鐵站亦隨之投入使用，但海頭站雖然蓋好，卻遲遲未開通運營。今年7月，海南省發展和改革委員會回覆網民查詢時透露，海頭站無法啟用的主因，是海頭站日客流量不足百人，開通營運後鐵路部門將虧損嚴重。

對此現象，內媒發表評論文章，指大興基建一度是拉動發展的靈藥，但越來越多的地方，正在為過度基建埋單，超前投資的負面作用開始浮現。