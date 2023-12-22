美議員稱陸攻台將面臨｢地獄般｣制裁　環時：輕狂無知令人刮目相看

美國共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham），當地時間周三（20日）發表聲明，指將與共和黨及民主黨議員合作，在中國大陸「侵台」前，起草「地獄般」制裁措施，「一旦中國大陸這樣做，將面臨相關後果。」

對此，官媒《環球時報》發表評論文章指，格雷厄姆想用這種虛張聲勢的表述來嚇唬中國，或是他以為這樣能讓中國放棄統一大業。文章直斥，他的輕狂和無知令人刮目相看。



美國共和黨參議員格雷厄姆。（Reuters）

文章指，中國終將統一，也必然統一，這是什麼秘密嗎？「我們一直在以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，同時決不承諾放棄使用武力，但無論是何種方式，最終目標都指向實現國家的完全統一。這怎麼就讓格雷厄姆這樣的美國政客感到『不安』了？他們根本沒有對中國家務事感到『不安』的資格。」

文章稱，美國政客絕非真的關心台灣和台灣老百姓的前途命運，就在格雷厄姆說要「地獄般」制裁三天前，他針對民主黨支持擬議的援助方案稱，除非「首先加強邊境安全」，否則「不會幫助烏克蘭、台灣或以色列」。「對這些政客來說，自己的政治私利高於一切，台灣在哪里甚至存不存在實際上根本不重要。」

8月19日，解放軍東部戰區位台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權、搜潛反潛等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。（微博@央廣軍事）

文章表示，像格雷厄姆這樣在美國會混了幾十年的「反華老油條」，只能說如果不是蠢，那就是壞到了極點。他們利用每一次的輿論關注，竭盡全力妖魔化中國，不斷混淆美國民眾的認知，進而試圖誤導整個國家的對外方向。「台灣不是夏威夷或者阿拉斯加，它是中國的一部分而不是美國的。現在一些美國議員一說起『統一台灣』就好像中國要入侵美國一樣，但對美國來說，真正危險的不是中國的統一大業，而恰恰是這幫張狂無知的議員們。」

文章強調，中國人「地獄般」制裁付之輕蔑的一笑，拜登總統在各種場合多次明確表示不支持「台獨」，美方也一再重申「一中政策」沒有變化。因此，就類似格雷厄姆的對華威脅向中國作出解釋，並對傷害中國人民的集體情感表達歉意，並將承諾落到實處，是美方應該做的。