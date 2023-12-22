糾治「流量為王」價值取向　公安部：網紅造謠、傳謠將被禁言封號

公安部負責人22日表示，將對編造傳播虛假資訊進行「造熱點」「蹭熱點」「帶節奏」的網紅大V，以及借機進行造謠引流牟利的「網絡水軍」團夥，將嚴厲打擊並依法依規採取針對性警示、禁言、封號等管理措施。



《央視新聞》報道，公安部有關負責人在12月22日召開的新聞發布會上表示，網紅大V具有較強的網絡影響力，公安機關將會同有關部門，依法依規推動行業規範發展。除採取上述措施外，還將分析查找網站平台管理漏洞，督促企業建立完善管理規範和社區公約，推動建立違法帳號「黑名單」制度，擠壓造謠傳謠活動生存空間。

此外，公安部也將加強宣傳引導，針對重點網紅大V群體，開展普法宣傳和教育提醒，主動宣講相關法律法規，教育引導網絡大V遵紀守法、抵制謠言。

北京官方5月27日開始對微信等移動即時通訊工具展開為期一個月的專項治理，集中整治移動即時通信公眾資訊發布服務中的傳播謠言、暴力、色情等「違法違規行為」。（資料照片）

負責人指出，針對一些網站平台落實網絡安全主體責任仍然不到位，造成了網絡謠言的大範圍傳播的情況，公安機關將立足綜合監管和行政執法職能，研究採取多項綜合治理措施，強化源頭治理，壓實平台責任。

一是對網絡謠言案事件頻發、實名制落實不到位、產品風險漏洞多的網絡平台，採取提醒、約談、限期整改等措施，對整改不力的依法依規嚴肅查處。二是充分動員網絡企業、行業協會、網民志願者、科研院所等共同參與網絡謠言亂象治理，推動糾治自媒體、電商、文娛等領域「流量為王」的價值取向。三是逐步探索建立黑名單制度，並從單個平台向多平台、全平台推廣，限制造謠傳謠劣跡人員從事內容生產行業。

據介紹，公安機關依託「淨網2023」專項行動，將網絡謠言作為重點打擊整治的「網絡亂象」之一。今年4月至7月，針對熱點事件中謠言高發等突出問題，公安部組織全國公安機關開展了為期100天的網絡謠言專項整治，集中查處整治了一批網上造謠傳謠違法犯罪活動。截至目前，已偵辦網絡謠言類案件4800餘起，依法查處造謠傳謠人員6300餘名，依法關停違法違規帳號34000個。

針對網絡暴力違法犯罪，公安機關依託「夏季行動」和「淨網2023」專項行動，重拳打擊整治造謠誹謗、謾駡侮辱、侵犯隱私等突出網絡暴力違法犯罪行為。截至目前，共查處網絡暴力違法犯罪案件110起，刑事打擊112人，行政處罰96人，批評教育472人，指導重點網站平台阻斷刪除涉網絡暴力資訊2.7萬條，禁言違規帳號500餘個。

同時，公安機關綜合運用警情通報、新聞發布會、媒體採訪報道、發布典型案例、線下宣傳活動等多種形式，持續開展闢謠宣傳和普法教育。今年以來，已累計曝光典型案例2000餘起，各地公安機關持續發布轉發闢謠宣傳文章，已累計發布宣傳文章2萬餘篇。