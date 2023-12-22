廣東省粵港澳合作促進會辦「熱點大講堂」　多專家探討發展新機遇

12月21日下午，由廣東省粵港澳合作促進會、馮氏集團利豐研究中心共同主辦，以「國際經濟新形勢下高質量推進粵港澳大灣區發展」為主題的第十期《粵港澳熱點大講堂》在線上播出。北京和粵港澳三地5位嘉賓從國際形勢、金融、科技、數字經濟及「一帶一路」發展戰略等方面進行分享探討。



本期大講堂邀請江蘇大學全球發展與安全研究院理事長、聯合國秘書長高級別咨詢委員會委員、中國駐東盟前大使、駐智利前大使、原中國國際問題研究院院長、習近平外交思想研究中心秘書長徐步，利豐研究中心高級顧問、香港特別行政區特首政策組專家組成員、香港貿易發展局一帶一路及大灣區咨詢委員會委員張家敏，香港立法會議員、香港資訊科技聯會會長、促進會常務副會長邱達根，廣東省人民政府參事、廣東外語外貿大學國際經濟專業教授、博士生導師、南方國際產能和技術合作中心專家委員會主任李曉峰，澳門科技大學可持續發展研究所所長、商學院教授劉成昆作為分享嘉賓。主持人由恒基兆業地產屬下美麗華集團首席營運總裁、香港特別行政區特首政策組專家組成員陳宗彜擔任。

徐步院長就當前國際形勢、中美關係等熱點問題作主旨演講，他認為當前國際形勢正處於大動蕩、大調整和大變革時期。今年，中美政府高層互動頻繁，特別是國家主席習近平與美國總統拜登在三藩市進行中美元首會晤，雙方圍繞經貿合作、氣候問題等達成了共識，這對於穩定中美關係起到了非常重要的作用。他還表示，中國是世界上140多個國家最大的貿易夥伴，美國是世界上大約70多個國家最大的貿易夥伴，眾多國家對中國的需求超過了對美國的需求。近些年來習近平主席提出全球發展倡議，全球安全倡議和全球文明倡議，這些倡議的核心都基於相互尊重，謀求合作共贏，這是世界上絕大多數國家的共同願望。我們通過妥善處理與各方的關係，總體保持與外部世界的穩定關係，不斷深化改革，進一步擴大開放，中國致力於促進世界穩定發展做出了應有貢獻。徐院長還提到，2023年是「一帶一路」合作倡議實施第十年，中國與東南亞經貿合作往來密切，取得巨大成就，粵港澳大灣區應繼續發揮「一帶一路」建設的重要支撐作用，抓住機遇，加強與東南亞的經貿往來合作。

今年，中美政府高層互動頻繁，特別是國家主席習近平與美國總統拜登在三藩市進行中美元首會晤。（Reuters）

利豐研究中心高級顧問張家敏就香港如何提升競爭力、並對北部都會區的發展給出了專業觀點和建議。他首先分析了香港目前社會發展現狀，認為香港經濟要持續發展，既要保持現有的競爭優勢，也要創造增量競爭優勢，包括強化香港高校在粵港澳大灣區中的基礎研究與人才培育優勢，培育香港本土的創新科技生態圈和產業組織，構建和延伸大灣區科創產業鏈條，強化與珠三角制造實體產業的聯繫，積極推動香港金融科技產業發展等。

香港立法會議員、香港資訊科技聯會會長邱達根進一步分析了香港在科創領域的發展現狀與前景，深入探討了國家及香港特區政府對香港科創發展所給予的一系列政策支持。他表示，發展科創是香港必須積極承擔的國家任務，要推進科創發展的重要方向，需發揮北部都會區、河套合作區和規劃建設中的新田科技城等重點平台作用，從科研合作、人才流通、數據跨境等多方面與內地優勢互補，互惠共贏。

澳門科技大學商學院教授劉成昆認為，數字經濟已成為影響全球經濟格局、重塑世界創新版圖、加速時代變革的重要力量，也為推動粵港澳大灣區可持續高質量發展帶來重大機遇。當前要進一步推動港澳在大灣區數字經濟發展中發揮獨特作用，建議要構建港澳與大灣區其他城市的數字經濟合作平台，加強政府間的合作與協調，滿足數字經濟各環節的需求和資源，強化人才培養與交流，以及完善法律法規的支持，還要推動粵港澳數字經濟法規合作與互認。

廣東外語外貿大學國際經濟專業教授、博士生導師李曉峰多年來一直致力於研究「一帶一路」發展，他在分享中表示，粵港澳大灣區在「一帶一路」建設中具有重要地位，要深化粵港澳合作，為「一帶一路」建設提供有力支撐。為進一步推動共建「一帶一路」實現更高質量、更高水平的新發展，應當充分發揮粵港澳大灣區的特色優勢，將粵港澳大灣區建設更加深入地融入共建「一帶一路」當中。

廣東省粵港澳合作促進會執行會長林迪夫、廣東省港澳辦原一級巡視員葉維園，促進會副會長龔永德、葉冠榮、王賜豪、李耀新等60多人在現場出席活動，本期大講堂受到粵港澳社會各界人士的高度關注，線上觀看人數達13.6萬人。